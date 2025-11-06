Наставникът на Олимпик Марсилия Роберто Де Дзерби: "Все още вярваме, че можем да се класираме напред"

След поражението с 0:1 при домакинството срещу Аталанта в среща от Шампионската лига, Олимпик Марсилия остава без победа в последните си десет мача от европейските клубни турнири срещу италиански отбори (3 равенства, 7 загуби), като последният успех на френския тим беше домакинска победа с 1:0 срещу Интер в първа среща от осминафиналите на най-престижната клубна надпревара на Стария континент през сезон 2011/2012.

"Не направихме добри първи 20 минути, но успяхме да се измъкнем. През второто полувреме подобрихме представянето си. Това е същият отбор на Аталанта, който спечели Лига Европа. Не се представихме зле, но не беше и най-доброто ни представяне", коментира старши треньорът на Олимпик Марсилия Роберто Де Дзерби, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

"Разбира се, че все още вярваме, че можем да се класираме напред. Имаме много причини да вярваме. Аталанта е топ отбор и игра с много мотивация. В крайна сметка те не са загубили много от качеството, което имаха през миналия сезон - вършат страхотна работа", добави Де Дзерби.

Съставът от Марсилия се намира на 25-а позиция във временното класиране в Шампионската лига с 3 точки в актива си.