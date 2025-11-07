Въздушният трафик на летището в шведския град Гьотеборг снощи бе временно спрян за няколко часа, след като в района бе забелязан дрон

Подробно търсене

Светослав Танчев
Пешеходци минават по улица в шведската столица Стокхолм. Снимка: AP/Pavel Golovkin
Стокхолм,  
07.11.2025 01:51
 (БТА)

Въздушният трафик на летище "Ландветер" в шведския град Гьотеборг снощи бе временно спрян за няколко часа, след като в района беше забелязан дрон, предаде ДПА.

Шведският в. "Афтонбладет" цитира летищния оператор "Сведавиа", според който полицията е обявила инцидента за приключен и въздушният трафик след това е бил възобновен.

По данни на "Сведавиа" два полета от Мюнхен и Франкфурт са били пренасочени да кацнат на други летища. Според в. "Афтонбладет" самолетите са били насочени към датската столица Копенхаген, на около 230 километра на юг. Полетите от Гьотеборг до Мюнхен и Франкфурт също са били отменени.

Инцидентът е поредният от зачестилите през последните седмици случаи на навлизане на дронове над европейски летища, като много от тях се приписват на Русия.

Навлизането на няколко големи дрона над Копенхаген предизвика хаос през септември, а летището в Брюксел бе засегнато във вторник, когато десетки полети бяха отменени.

/СХТ/

Към 03:33 на 07.11.2025 Новините от днес

