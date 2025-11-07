Подробно търсене

Белгия съобщи за нови случаи на навлизане на дронове над летища, военна база и център за ядрени изследвания

кор. на БТА Николай Желязков
Белгия съобщи за нови случаи на навлизане на дронове над летища, военна база и център за ядрени изследвания
Белгия съобщи за нови случаи на навлизане на дронове над летища, военна база и център за ядрени изследвания
Снимка: АП/Charles Krupa, архив
Брюксел,  
07.11.2025 09:22
 (БТА)

Белгийските власти засякоха снощи едновременно прелитане на дронове над летищата в Брюксел и Лиеж, над военна база и над център за ядрени изследвания, както и над квартала с институциите на ЕС в белгийската столица, съобщиха местни медии. Това са поредните случаи от началото на седмицата, при които заради подобни заплахи изпълнението на граждански полети бе временно спряно.

Снощи малко след 21:00 ч. местно време в района на двете летища били забелязани дронове, часове след като Съветът за национална сигурност прие допълнителни мерки за противодействие при подобри инциденти. Отбелязва се, че Германските въоръжени сили са изпратили свои екипи в помощ на Белгия, въпреки че засега белгийското правителство не е взело решение за свикване на консултации със съюзниците от НАТО.

Полицията и военните в Белгия получиха нареждане да свалят дроновете при възможност, като се стараят това да не води до причиняване на косвени щети. Според белгийския министър на отбраната Тео Франкен срещу страната се води кампания за дестабилизация, а според местните служби за сигурност виновникът е Русия. Както БТА съобщи, руското посолство в Брюксел отрече всякаква съпричастност на руската държава към инцидентите с дронове.

В сряда навлизането на дронове над летището в Брюксел стана причина полетите да бъдат спирани на два пъти за по около 30 минути. Пристигащите полети по разписание през това време бяха отклонени към други летища или задържани в изчакване. По различни оценки, представени в медиите, причините за тези събития може да са свързани с това, че в Белгия се съхранява основната част от запорираното от ЕС руско имущество заради санкциите, наложени заради войната в Украйна, за което предстои решение дали да не бъде предоставено на Киев. Като друга възможна причина се определят коментари на Франкен, предизвикали ответна реакция от Москва.

/ВС/

Свързани новини

07.11.2025 01:51

Въздушният трафик на летището в шведския град Гьотеборг снощи бе временно спрян за няколко часа, след като в района бе забелязан дрон

Въздушният трафик на летище Ландветер в шведския град Гьотеборг снощи бе временно спрян за няколко часа, след като в района беше забелязан дрон, предаде ДПА. Шведският в. "Афтонбладет" цитира летищния оператор "Сведавия", според който полицията е
24.10.2025 17:29

Белгия ще подсили укритията за новите изтребители Ф-35 заради заплахата от дронове

Белгийските власти отчитат, че укритията за изтребителите Ф-35, получени наскоро, не са достатъчно подсилени срещу удари от дронове, съобщиха местни медии. В следващите години страната ще разполага с общо 45 изтребителя от пето поколение, за които
02.10.2025 11:43

Белгия ще сваля руски дронове, ако са големи и създават заплаха, каза началникът на ГЩ на Белгийските въоръжени сили

Белгийските военни ще свалят руски дронове със сигурност, ако навлязат в белгийското въздушно пространство и са големи по размер, каза началникът на Генералния щаб на Белгийските въоръжени сили ген. Фредерик Вансина в интервю за местна медия.
30.09.2025 10:48

Летището в Брюксел не е достатъчно защитено от навлизане на дронове, отчитат властите

Летището в Брюксел не е достатъчно защитено в случай на неразрешено навлизане на дронове в района, заявиха представители на Ръководството на въздушното движение, цитирани от местни медии.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:41 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация