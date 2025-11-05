Подробно търсене

Белгия свиква спешно заседание на Съвета за национална сигурност заради навлизането на дронове над летища и военни бази

кор. на БТА Николай Желязков
Белгия свиква спешно заседание на Съвета за национална сигурност заради навлизането на дронове над летища и военни бази
Белгия свиква спешно заседание на Съвета за национална сигурност заради навлизането на дронове над летища и военни бази
(AP Photo/Jeff Roberson, File)
Брюксел,  
05.11.2025 09:58
 (БТА)

Съветът за национална сигурност в Белгия ще заседава извънредно заради зачестилите случаи на навлизане на дронове над летища и военни бази, заяви вътрешният министър Бернар Кентен. Както БТА съобщи, снощи белгийското въздушно пространство бе затворено на два пъти заради появята на дронове над летищата в Брюксел и Лиеж, както и над военните бази "Клайне Брьогел" и "Флорен".

Целта на предстоящото заседание е да се обсъди политически и технически отговор на това предизвикателство, довело вчера до отклоняване и отмяна на полети. По последни данни в местни медии около 21.00 ч. българско време снощи първо са били забелязани няколко дрона над столичното летище "Завентем". Обслужването на полети е било спряно, а 30 минути след преминаване на заплахата тревогата е била вдигната. Непосредствено след възобновяването на полетите е било издадено второ нареждане за закриване на въздушното пространство, отменено малко преди полунощ.

Според министър Кентен засега не е изяснено чии са дроновете, кой и откъде ги е управлявал. Той отбеляза, че все още в Белгия не всички дронове подлежат на задължителна регистрация. 

Медиите уточняват, че при вчерашния инцидент военните средства за засичане и заглушаване на сигнали не са помогнали за противодействие на дроновете. Любителски кадри от района на столичното летище показват движение на малки летателни апарати на височина от 100-200 метра с висока скорост и включени навигационни светлини.

От средата на септември и началото на октомври, след появата на дронове над Полша и Германия, белгийските власти заговориха за нуждата от придобиване на средства за противодействие в подобни случаи. Те уточниха, че летището в Брюксел не е достатъчно защитено и че на ден се засичат десетки нарушения на забраната за прелитане на дронове в този район, макар рядко се стига до временно затваряне на пистите за излитане и кацане. Според статистиката миналата година са били засечени над 31 хиляди неразрешени полети на дроновев Белгия, основно около летището в Брюксел. Дневно се отчитат по около 30 нарушения в тази зона, но доскоро не се бе налагало самолет да бъде отклонен или аерогарата да бъде изцяло затворена, както снощи.

По-рано тази седмица белгийското военно командване издаде заповед за сваляне на дронове, навлезли над военни бази. Според министъра на отбраната Тео Франкен, целта на изпратените дронове е събиране на разузнавателни данни за укритията на изтребители и честотите за свръзка на военните.

/ИТ/

Свързани новини

05.11.2025 00:16

На летището в Брюксел бе спрян въздушният трафик заради дрон

Въздушният трафик на летището в Брюксел беше спрян снощи от съображения за сигурност след сигнал за дрон, потвърди белгийската служба за контрол на въздушното движение. Дронове бяха забелязани и в близост до военновъздушната база "Клайне Брьогел",
04.11.2025 15:56

Белга: Белгийската армия нареди сваляне на всички неидентифицирани дронове, забелязани над военни бази

Белгийската армия издаде заповед за сваляне на всички неидентифицирани дронове, забелязани над нейните бази, съобщи началникът на Генералния щаб на Белгийските въоръжени сили генерал Фредерик Вансина, цитиран от агенция Белга.
03.11.2025 10:34

Белгия инвестира спешно 50 млн. евро в средства за противодействие на дронове

Властите в Белгия спешно ще осигурят 50 милиона евро за средства за противдействие на дронове, съобщиха местни медии. В последните дни бяха наблюдавани няколко случая на навлизане на дронове над военни обекти и летища в страната.
24.10.2025 17:29

Белгия ще подсили укритията за новите изтребители Ф-35 заради заплахата от дронове

Белгийските власти отчитат, че укритията за изтребителите Ф-35, получени наскоро, не са достатъчно подсилени срещу удари от дронове, съобщиха местни медии. В следващите години страната ще разполага с общо 45 изтребителя от пето поколение, за които
02.10.2025 11:43

Белгия ще сваля руски дронове, ако са големи и създават заплаха, каза началникът на ГЩ на Белгийските въоръжени сили

Белгийските военни ще свалят руски дронове със сигурност, ако навлязат в белгийското въздушно пространство и са големи по размер, каза началникът на Генералния щаб на Белгийските въоръжени сили ген. Фредерик Вансина в интервю за местна медия.
30.09.2025 10:48

Летището в Брюксел не е достатъчно защитено от навлизане на дронове, отчитат властите

Летището в Брюксел не е достатъчно защитено в случай на неразрешено навлизане на дронове в района, заявиха представители на Ръководството на въздушното движение, цитирани от местни медии.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:04 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация