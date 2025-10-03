Подробно търсене

Десетки полети бяха отменени на летището в Мюнхен заради забелязани дронове

Светослав Танчев
Изглед към международното летище в град Мюнхен в Германия. Снимка: Peter Kneffel/dpa via AP
Берлин,  
03.10.2025 03:51
 (БТА)
Около 20 полета бяха отменени късно снощи на германското летище в Мюнхен заради забелязани в района дронове, съобщи тази сутрин местната полиция, цитирана от ДПА.

Според полицията няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище.

По първоначални данни не е още ясно дали става дума за един или няколко дрона.

Германската полиция съобщи, че пистите на мюнхенското летище са били временно затворени късно вечерта като предпазна мярка.

Местни и федерални полицейски служители са претърсили района за дронове и подозрителни лица, но не са открили нищо. Изпратен е бил и полицейски хеликоптер.

03.10.2025

