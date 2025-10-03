Двете писти на летището в Мюнхен отново са затворени; пилот на самолет съобщи за дронове

Двете писти на международното летище в германския град Мюнхен бяха затворени тази вечер за втори път през последното денонощие, а пилотът на самолет, чието излитане е било отменено, каза на пътниците, че отново са забелязани дронове, предаде Ройтерс.

Пилотът на машината, която е трябвало да излети за Лондон, е добавил, че хеликоптери на полицията са вдигнати във въздуха, но все още не е ясно дали самолетът ще излети тази вечер.

Говорител на летищната полиция потвърди, че и двете писти са затворени, но не уточни причината за това.

Летището беше затворено за първи път снощи, след като в района му бяха забелязани да летят дронове. Работата беше възобновена рано тази сутрин, но преди това 17 полета бяха анулирани.