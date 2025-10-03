Подробно търсене

Двете писти на летището в Мюнхен отново са затворени; пилот на самолет съобщи за дронове

Валерия Динкова
Двете писти на летището в Мюнхен отново са затворени; пилот на самолет съобщи за дронове
Двете писти на летището в Мюнхен отново са затворени; пилот на самолет съобщи за дронове
Международното летище в Мюнхен. Снимка: Ehsan Monajati/dpa via AP
Мюнхен,  
03.10.2025 23:48
 (БТА)

Двете писти на международното летище в германския град Мюнхен бяха затворени тази вечер за втори път през последното денонощие, а пилотът на самолет, чието излитане е било отменено, каза на пътниците, че отново са забелязани дронове, предаде Ройтерс.

Пилотът на машината, която е трябвало да излети за Лондон, е добавил, че хеликоптери на полицията са вдигнати във въздуха, но все още не е ясно дали самолетът ще излети тази вечер.

Говорител на летищната полиция потвърди, че и двете писти са затворени, но не уточни причината за това.

Летището беше затворено за първи път снощи, след като в района му бяха забелязани да летят дронове. Работата беше възобновена рано тази сутрин, но преди това 17 полета бяха анулирани.

/ВД/

Свързани новини

03.10.2025 20:22

Германските въоръжени сили ще помагат за защитата от дронове след инцидента на летището в Мюнхен, заяви вътрешният министър Александер Добринт

Германските въоръжени сили (Бундесвер) ще помагат за защитата на гражданския сектор от безпилотни летателни апарати, като предоставят административна помощ на полицията, заяви днес германският министър на вътрешните работи Александер Добринт, цитиран от ДПА.
03.10.2025 19:04

Полицията в Бавария може да получи разширени правомощия за справяне със заплахи от дронове

След сигнали за дронове, прекъснали работата на летището в Мюнхен, министърът на вътрешните работи на Бавария Йоахим Херман заяви, че полицията може да получи разширени правомощия за справяне с подобни заплахи, съобщи ДПА.
03.10.2025 13:48

ЕК: Европейската стена срещу дронове се предвижда да защитава целия континент

Обсъжданата европейска стена срещу дронове се предвижда да защитава целия континент и не само държавите от източния фланг, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:12 на 04.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация