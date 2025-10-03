Полицията в Бавария може да получи разширени правомощия за справяне със заплахи от дронове

След сигнали за дронове, прекъснали работата на летището в Мюнхен, министърът на вътрешните работи на Бавария Йоахим Херман заяви, че полицията може да получи разширени правомощия за справяне с подобни заплахи, съобщи ДПА.

"Искаме значително да разширим законовите правомощия на полицията в Бавария, така че да може да реагира бързо и ефективно срещу дронове. Това включва и възможността полицията да сваля дронове в случаи на непосредствена опасност", заяви той.

Херман добави, че скоро ще бъде представен законопроект за промени в Закона за баварската полиция, като темата ще бъде обсъдена във вторник на заседание на правителството на провинцията.

"Заплахата, която представляват дроновете, е реална и тя нараства. Все по-често е застрашена критичната ни инфраструктура", каза министърът.