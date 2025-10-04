Подробно търсене
Валерия Динкова
Международното летище в Мюнхен бе затворено за втора поредна вечер след забелязани дронове
Полицаи патрулират на Международното летище в Мюнхен заради забелязани дронове, 3 октомври 2025. Снимка: Enrique Kaczor/dpa via AP
Мюнхен,  
04.10.2025 07:22
 (БТА)

Двете писти на международното летище в Мюнхен бяха затворени снощи заради забелязани дронове. Това става за втори път за по-малко от денонощие, а десетки полети са анулирани или отклонени, което блокира около 6500 пътници, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Рано тази сутрин летището отложи планираното възобновяване на дейност в 5 ч. местно време (6 ч. българско) заради забелязани дронове и посъветва пътниците да поддържат контакт с авиокомпаниите.

"Германският контрол на въздушния трафик ограничи полетите на Мюнхенското летище като предпазна мярка заради непотвърдени полети на дронове и ги отмени до второ нареждане", се казва в изявление на летището, публикувано на сайта му.

По-късно летищните власти съобщиха, че 23 полета са били отклонени, а 12 пристигащи и 48 излитащи полета са били анулирани или забавени.

"Подобно на миналата нощ летището и авиолиниите се погрижиха за пътниците", се добавя в изявлението. "Предоставени са походни легла, одеяла, напитки и закуски", съобщава още летището.

Първите отклонени полети заради забелязани дронове са били в 20:35 ч. снощи.

Международното летище в Мюнхен беше затворено за няколко часа и в четвъртък вечерта, след като в небето край него бяха забелязани дронове.

През последните седмици забелязани дронове станаха причина за затварянето на няколко летища в Европа, а властите на някои страни обвиниха Русия за инцидентите. Кремъл отрече всякакво участие.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт вчера обеща да внесе законопроект, който да улесни полицията да внася искания до военните да свалят дронове.

/ЛМ/

Свързани новини

03.10.2025 20:22

Германските въоръжени сили ще помагат за защитата от дронове след инцидента на летището в Мюнхен, заяви вътрешният министър Александер Добринт

Германските въоръжени сили (Бундесвер) ще помагат за защитата на гражданския сектор от безпилотни летателни апарати, като предоставят административна помощ на полицията, заяви днес германският министър на вътрешните работи Александер Добринт, цитиран от ДПА.
03.10.2025 20:00

Швейцарската армия иска да се сдобие бързо със система за борба с дронове

Швейцарската армия обяви днес, че иска да придобие система за защита срещу "минидронове", след като няколко европейски страни наскоро съобщиха за навлизания на дронове в тяхното въздушно пространство, обвинявайки Русия, предаде Франс прес.
03.10.2025 19:04

Полицията в Бавария може да получи разширени правомощия за справяне със заплахи от дронове

След сигнали за дронове, прекъснали работата на летището в Мюнхен, министърът на вътрешните работи на Бавария Йоахим Херман заяви, че полицията може да получи разширени правомощия за справяне с подобни заплахи, съобщи ДПА.

