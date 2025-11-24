Подробно търсене

КАБАР: Над 8 хиляди работни места остават незаети на пазара на труда в Киргизстан

Александър Евстатиев
Снимка: КАБАР
Бишкек,  
24.11.2025 23:52
 (БТА)

Към 1 ноември 2025 г. в Киргизстан има 8136 свободни работни места, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР, цитирайки Министерството на труда, социалните грижи и миграцията.

Според данни на министерството най-голямо търсене има за неквалифициран или нискоквалифициран труд.

В момента официалното ниво на безработица в страната е 1,4%.

Броят на безработните, регистрирани в службите по заетостта, е 59 600, от които 40 900 са официално регистрирани като безработни. От началото на годината 117 211 граждани са подали заявление в службите по заетостта. Със съдействието на службата по заетостта са наети 13 274 души.

За да се подобри конкурентоспособността на безработните на пазара на труда, е проведено обучение съгласно търсени професии. Такива обучения са проведени за специалностите компютърен оператор, търговски агент, готвач, козметик, фризьор, маникюрист, масажист, гримьор, преводач, счетоводител, шивач, заварчик, водопроводчик.

