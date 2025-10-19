Подробно търсене

Илиян Цвейн
Летището в Мюнхен временно спря полети след сигнали за "подозрителни" дейности
Полицейски служители патрулират на летището в Мюнхен, 3 октомври 2025 г. Снимка: Enrique Kaczor/dpa via AP, архив
Мюнхен,  
19.10.2025 04:39
 (БТА)

Пистата на летището в германския град Мюнхен беше временно затворена в събота вечерта заради сигнали за "подозрителни" дейности, съобщи ДПА.

Контролът на въздушното движение е спрял въздушния трафик на летището в Мюнхен за половин час около 22:00 часа местно време (23:00 часа българско време), съобщи говорител на полицията пред ДПА.

Час по-късно е последвало ново кратко затваряне на пистата.

По-рано няколко души са сигнализирали на полицейски служители, че са видели нещо "подозрително", но не е станало ясно дали става въпрос за дронове.

Според информацията на уебсайта на летището, два полета са били пренасочени по време на затварянията.

В началото на октомври въздушният трафик на летището в баварската столица беше преустановен две поредни вечери заради нерегламентирани навлизания на дронове.

Почти 10 000 пътници бяха засегнати от спирането на трафика на летището.

През последните седмици подобни инциденти засегнаха функционирането и на други европейски летища.

Свързани новини

18.10.2025 20:59

Седемдесет и девет процента от германците подкрепят свалянето на нелегални дронове, сочи проучване

Голямо мнозинство от хората в Германия заявиха в ново проучване, че подкрепят свалянето на незаконни дронове на чувствителни места като летища след поредица от скорошни смущения, съобщи ДПА.
05.10.2025 16:27

ИТ системите на летището в Берлин отново функционират, полетите на летището в Мюнхен също се нормализират

Повече от две седмици след кибератаката срещу доставчик на ИТ услуги на международното летище в Берлин, електронната система за обслужване на пътници е функционира нормално, съобщи днес говорителка на летищните власти в отговор на запитване на
05.10.2025 04:44

Летището във Вилнюс временно спря полетите заради предполагаеми балони с горещ въздух

Въздушното движение на летището в литовската столица Вилнюс, беше временно спряно късно снощи, след като в района бяха забелязани предполагаеми балони с горещ въздух, съобщиха летищните власти, цитирани от ДПА.
04.10.2025 17:10

Мъж беше арестуван по обвинение, че е управлявал дрон в близост до летището във Франкфурт

Германската полиция потвърди нов инцидент с дрон, при който е бил арестуван мъж, заподозрян, че е управлявал устройството в близост до летището във Франкфурт, съобщи Ройтерс.
04.10.2025 09:18

Полетите се възобновяват на летище Мюнхен след спирането им заради засечени дронове

Летището в Мюнхен възобнови работата си тази сутрин, след като засичането на дронове доведе до спиране на всички полети през нощта. Въпреки това пътниците бяха предупредени да очакват закъснения през целия ден, предаде ДПА. „Капацитетът сега
04.10.2025 07:22

Международното летище в Мюнхен бе затворено за втора поредна вечер след забелязани дронове

Двете писти на международното летище в Мюнхен бяха затворени снощи заради забелязани дронове за втори път за по-малко от денонощие, а десетки полети са анулирани или отклонени, което блокира около 6500 пътници, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.
03.10.2025 23:48

Двете писти на летището в Мюнхен отново са затворени; пилот на самолет съобщи за дронове

Двете писти на международното летище в германския град Мюнхен бяха затворени тази вечер за втори път през последното денонощие, а пилотът на самолет, чието излитане е било отменено, каза на пътниците, че отново са забелязани дронове, предаде Ройтерс.

