Белгия ще подсили укритията за новите изтребители Ф-35 заради заплахата от дронове

Белгийските власти отчитат, че укритията за изтребителите Ф-35, получени наскоро, не са достатъчно подсилени срещу удари от дронове, съобщиха местни медии. В следващите години страната ще разполага с общо 45 изтребителя от пето поколение, за които бяха подготвени две бази на Военновъздушните сили.

Експерти посочват, че няколко пъти в последните години дронове са навлизали над военни бази на страни от НАТО и никой засега не разполага с достатъчно средства да противодейства на това явление. Те допълват, че най-подходящо е да се вложат средства за възпиране на дроновете, отколкото да се полагат сили за укрепване на отделните застрашени обекти.

Отчита се, че някои от съюзниците, които вече разполагат с Ф-35, са изградили бункерни укрития, други съхраняват изтребителите в подземни съоръжения. Експертите отбелязват опита на Израел, където при тревога във въздуха се вдигат възможно най-голям изтребители с виждането, че когато са на земята, те са най-уязвими.

В последните години Белгия вложи 650 милиона евро за подготовка на военните бази, където ще се съхраняват Ф-35. Изградени бяха нови съоръжения и симулатори на обща площ от 50 декара, но липсват хангари, способни да издържат на пряк въздушен удар.