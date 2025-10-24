Подробно търсене

Белгия ще подсили укритията за новите изтребители Ф-35 заради заплахата от дронове

кор. на БТА Николай Желязков
Посрещането на един от първите три Ф-35 в Белгия на 13 октомври (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)
Брюксел,  
24.10.2025 17:29
 (БТА)

Белгийските власти отчитат, че укритията за изтребителите Ф-35, получени наскоро, не са достатъчно подсилени срещу удари от дронове, съобщиха местни медии. В следващите години страната ще разполага с общо 45 изтребителя от пето поколение, за които бяха подготвени две бази на Военновъздушните сили.

Експерти посочват, че няколко пъти в последните години дронове са навлизали над военни бази на страни от НАТО и никой засега не разполага с достатъчно средства да противодейства на това явление. Те допълват, че най-подходящо е да се вложат средства за възпиране на дроновете, отколкото да се полагат сили за укрепване на отделните застрашени обекти.

Отчита се, че някои от съюзниците, които вече разполагат с Ф-35, са изградили бункерни укрития, други съхраняват изтребителите в подземни съоръжения. Експертите отбелязват опита на Израел, където при тревога във въздуха се вдигат възможно най-голям изтребители с виждането, че когато са на земята, те са най-уязвими.

В последните години Белгия вложи 650 милиона евро за подготовка на военните бази, където ще се съхраняват Ф-35. Изградени бяха нови съоръжения и симулатори на обща площ от 50 декара, но липсват хангари, способни да издържат на пряк въздушен удар.

Свързани новини

14.10.2025 11:29

Белгия получи първите три изтребителя Ф-35, очаква се доставката на още 42 машини

Белгия прие доставката на първите три изтребителя Ф-35 от поръчка за общо 45 машини, съобщиха местни медии. След руското военно нападение срещу Украйна белгийските власти изразиха готовност да предоставят годните за употреба стари Ф-16 на Киев.
02.10.2025 11:43

Белгия ще сваля руски дронове, ако са големи и създават заплаха, каза началникът на ГЩ на Белгийските въоръжени сили

Белгийските военни ще свалят руски дронове със сигурност, ако навлязат в белгийското въздушно пространство и са големи по размер, каза началникът на Генералния щаб на Белгийските въоръжени сили ген. Фредерик Вансина в интервю за местна медия.
25.02.2025 09:58

Белгия предвижда да предостави на Украйна изтребители Ф-16 до края на годината

Белгия предвижда да предостави на Украйна изтребители Ф-16 до края на годината, съобщиха местни медии. Миналата година белгийските власти изразиха готовност да предадат на Киев всички бойни машини от този вид.

