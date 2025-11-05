Подробно търсене

Португалия иска американските и европейските производители на изтребители да се конкурират при бъдеща сделка

Александър Евстатиев
Американски изтребители Ф-35 по време на парад във Вашингтон по повод 4-ти юли. Снимка: АП/Rahmat Gul
Лисабон,  
05.11.2025 21:31
 (БТА)

Португалия иска да насърчи конкуренцията между производителите на американски изтребители Ф-35 и европейски усъвършенствани изтребители при подмяната на остаряващия си военновъздушен флот от Ф-16, за да увеличи максимално ползите, заяви португалският министърът на националната отбрана Нуно Мело, цитиран от Ройтерс. 

Последните му изказвания изглеждаха по-отворени към идеята за евентуална сделка със САЩ, отколкото коментарите му през март, когато той предположи, че непредсказуемите промени в политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп спрямо НАТО и Европа биха могли да накарат Португалия да избере европейските изтребители. 

Оттогава Тръмп потвърди ангажимента си към НАТО, като същевременно принуди европейските членове на Алианса да увеличат военните разходи.

Мело заяви пред парламентарна комисия, че процесът за избор на нови самолети все още не е започнал и когато това стане, правителството ще се консултира с военновъздушните сили и ще вземе предвид възвръщаемостта за страната и нейните индустрии. 

Ползите, както за производителите, така и за страните купувачи, могат да включват индустриално участие, трансфер на технологии и финансиране, отбелязва Ройтерс

„Когато има няколко конкуренти, това означава, че цената пада“, каза министърът.

Европейската комисия призовава страните от ЕС да идентифицират ключовите си отбранителни нужди и да започнат големи общоевропейски проекти за засилване на възпирането на Русия, като подчертава, че оборудването трябва да се доставя от Европа, когато това е възможно.

Според португалския министър на националната отбрана, страната иска да укрепи европейския стълб на НАТО и да подкрепи европейското производство и търговия, при условие че най-доброто оборудване е налично там, като същевременно винаги да гледа към двете страни на Атлантика.

