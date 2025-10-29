Подробно търсене

Министърът на отбраната на Белгия потвърди информацията в медиите за забелязани дронове над военна база

Владимир Арангелов
Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен. Снимка: АП/Jeff Chiu
Брюксел,  
29.10.2025 13:14
 (БТА)

Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен потвърди днес информацията в медиите, че над военна база няколко пъти са били забелязани дронове, предаде ДПА.

„Миналата нощ множество дронове бяха забелязани отново над (Марш ан Фамен)“, написа Франкен в „Екс“. Полицията и разузнавателните служби разследват случая, добави той.

Франкен по-рано потвърди съобщенията в медиите за няколко дрона, които прелетели над военната база в Марш ан Фамен в съботa вечерта.

„Това не е била работа на аматьори, а на умели (оператори) на дронове“, написа той в „Екс“.

Франкен подчерта необходимостта бързо да бъде купено подходящо оборудване. „Документът за покупка е готов. Няма повече време за губене!“, заяви той.

Белгийското правителство в момента е в криза поради трудните бюджетни преговори и мерки за значителни икономии, отбелязва ДПА.

Дронове бяха забелязани в началото на месеца и близо до военна база в Елсенборн.

/НС/

