На летището в Брюксел бе спрян въздушният трафик заради дрон

Въздушният трафик на летището в Брюксел беше спрян снощи от съображения за сигурност след сигнал за дрон, потвърди белгийската служба за контрол на въздушното движение. Дронове бяха забелязани и в близост до военновъздушната база "Клайне Брьогел", предаде Белга.

Малко преди 20 ч. е подаден сигнал за дрон над територията на летището, съобщи говорител на службата. „От съображения за сигурност целият въздушен трафик временно е спрян“, каза той. Полетите бяха пренасочени към околните летища, включително Шарльороа и Лиеж.

Това е първият случай, в който въздушният трафик на летището в Брюксел е прекъснат заради дрон. Подобни инциденти вече са се случвали на други места в Европа – през септември дронове принудиха летищата в Копенхаген, Осло и Олборг временно да спрат работа, а през октомври летището в Мюнхен беше принудено да преустанови дейност два пъти в рамките на 24 часа.

Около 19:00 ч. вчера местни жители съобщиха, че са видели шест дрона в близост до военновъздушната база "Клайне Брогел" в град Пер. На място пристигна местната полиция и потвърди наличието на два дрона.



В "Клайне Брьогел" са разположени белгийски изтребители Ф-16 и американски ядрени оръжия, отбеляза Белга.