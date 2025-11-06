На летището в Брюксел временно бе спрян въздушният трафик заради забелязани дронове

На летището в Брюксел късно тази вечер временно бе спрян въздушният трафик заради предполагаемо навлизане на дронове, съобщи говорител на белгийската служба за контрол на въздушното движение, без да уточни колко дрона са били забелязани, предаде Ройтерс.

Не е ясно докога ще бъдат преустановени излитанията и кацанията на летището в Брюксел.

По-рано сайтът за проследяване на полети "Флайтрадар24" (Flightradar24) съобщи, че самолети по направлението на летището в Брюксел са били задържани или отклонени.

Летищата в Брюксел и Лиеж бяха затворени в продължение на няколко часа във вторник след забелязване на дронове.

Белгия свика по-рано днес извънредно заседание на Съвета за национална сигурност с участието на ключови министри и ръководители на белгийските служби за сигурност заради зачестилите случаи на навлизане на дронове над летища и военни бази, което министърът на отбраната Тео Франкен нарече координирана атака.