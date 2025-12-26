Подробно търсене

Няма загинали в катастрофи в страната през последното денонощие

Екатерина Панова
Снимка: БТА, Архив
София,  
26.12.2025 11:25
 (БТА)

Няма загинали в станалите 20 катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР. 

При пътните инциденти са пострадали 32 души. 

В София са регистрирани 15 катастрофи. В една от тях е пострадал един човек. 

Пътните настилки в страната са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, предупредиха по-рано днес от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ). 

 

/ТТ/

