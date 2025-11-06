Подробно търсене

Норвежката полиция прекрати разследването на случая със затварянето на летището на Осло заради предполагаеми дронове

Николай Станоев, Боряна Михайлова (стажант)
Летището на Копенхаген също бе затворено за няколко часа заради забелязани дронове на 23 септември 2025 г. Илюстративна снимка: Steven Knap/Ritzau Scanpix via AP
Осло,  
06.11.2025
 (БТА)

Норвежката полиция съобщи днес, че е прекратила разследването на случая с временното затваряне на летището на столицата Осло заради предполагаеми дронове, предаде Ройтерс.

Причината е липсата на достатъчно доказателства, че действително е имало безпилотни летателни апарати.

Норвежката полиция заяви, че е разпитала служители на летището и е прегледала видеозаписи от наблюдателни камери като част от разследването, но досега "не е успяла да потвърди или отрече дали дронове действително са били забелязани през нощта на 23 септември". 

Летищата на Осло и Копенхаген спряха работа за няколко часа на 22 и 23 септември, след като въздушното пространство над столиците на Норвегия и Дания бе затворено заради съобщения за забелязани безпилотни летателни апарати, припомня Ройтерс.

През последните месеци дронове предизвикаха сериозни смущения в цяла Европа, което доведе до временното затваряне на летища в няколко държави. Някои официални лица обвиниха за инцидентите Русия, която според тях води "хибридна война". Москва отрече да е замесена по какъвто и да било начин.

В дните след инцидентите в Осло и Копенхаген пет по-малки летища в Дания – както граждански, така и военни – също бяха временно затворени, а неидентифицирани дронове бяха видени близо до военни обекти, съобщи датската полиция.

Разследването в Дания за забелязаните дронове на летище Копенхаген все още продължава, потвърдиха властите пред Ройтерс днес.

 

 

/НС/

