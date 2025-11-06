Норвежката полиция прекрати разследването на случая със затварянето на летището на Осло заради предполагаеми дронове

Норвежката полиция съобщи днес, че е прекратила разследването на случая с временното затваряне на летището на столицата Осло заради предполагаеми дронове, предаде Ройтерс.

Причината е липсата на достатъчно доказателства, че действително е имало безпилотни летателни апарати.

Норвежката полиция заяви, че е разпитала служители на летището и е прегледала видеозаписи от наблюдателни камери като част от разследването, но досега "не е успяла да потвърди или отрече дали дронове действително са били забелязани през нощта на 23 септември".

Летищата на Осло и Копенхаген спряха работа за няколко часа на 22 и 23 септември, след като въздушното пространство над столиците на Норвегия и Дания бе затворено заради съобщения за забелязани безпилотни летателни апарати, припомня Ройтерс.

През последните месеци дронове предизвикаха сериозни смущения в цяла Европа, което доведе до временното затваряне на летища в няколко държави. Някои официални лица обвиниха за инцидентите Русия, която според тях води "хибридна война". Москва отрече да е замесена по какъвто и да било начин.

В дните след инцидентите в Осло и Копенхаген пет по-малки летища в Дания – както граждански, така и военни – също бяха временно затворени, а неидентифицирани дронове бяха видени близо до военни обекти, съобщи датската полиция.

Разследването в Дания за забелязаните дронове на летище Копенхаген все още продължава, потвърдиха властите пред Ройтерс днес.