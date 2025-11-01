Неидентифициран дрон предизвика закъснения и отклонени полети на летището в Берлин

Редица полети закъсняха или бяха отклонени на летището Бранденбург Берлин в германската столица в петък, след като в района му беше забелязан неидентифициран дрон, съобщи ДПА, като се позовава на властите.

Полети за Базел, Осло и Барселона не са успели да излетят. Полет от Лондон е бил отклонен за Хамбург.

Разписанието на летището показва, че полети от Стокхолм, Анталия и Хелсинки също са били насочени към други летища.

Говорител на полицията е казал, че очевидец е съобщил, че е видял дрон в района на летището. Летателният апарат обаче не е бил открит след сигнала.

Подобни инциденти все по-често създават проблеми за самолетния трафик в Германия. В началото на октомври неидентифицирани дронове за кратко прекъснаха движението на самолетите и на летището в Мюнхен – второто най-голямо в страната.