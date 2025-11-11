Белгийската прокуратура води няколко разследвания по 17 нарушения на въздушното пространство от дронове

Белгийската прокуратура е предприела осем разследвания по 17 случая на нарушаване на въздушното пространство от дронове, съобщиха местни медии. От началото на октомври в страната бяха забелязани дронове над военни бази, летища и над една от двете белгийски ядрени централи.

Все още прокуратурата не е установила дали става дума за неволни нарушения или за действия, поръчани от някоя държава. В медиите в последните дни бе разпространено предположение, че дроновете може да са били насочвани от международни води край Белгия от кораб от т. нар. руски сенчест флот. Отбелязва се, че плавателни съдове от този флот вече бяха използвани за саботажи в Балтийско море.

Медиите цитират експерти, според които използваните дронове не са достъпни на свободния пазар, а са военни разработки с възможност да прелетят до 300 километра и да останат във въздуха до 20 часа. Белгийските власти по-рано уточниха, че засечените дронове не са се повлияли от средствата на военните за заглушаване на спътниковото насочване и изглежда са ползвали мобилни далекосъобщителни мрежи.