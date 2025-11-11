Подробно търсене

Белгийската прокуратура води няколко разследвания по 17 нарушения на въздушното пространство от дронове

кор. на БТА Николай Желязков
(AP Photo/Virginia Mayo)
Брюксел,  
11.11.2025 14:44
 (БТА)

Белгийската прокуратура е предприела осем разследвания по 17 случая на нарушаване на въздушното пространство от дронове, съобщиха местни медии. От началото на октомври в страната бяха забелязани дронове над военни бази, летища и над една от двете белгийски ядрени централи.

Все още прокуратурата не е установила дали става дума за неволни нарушения или за действия, поръчани от някоя държава. В медиите в последните дни бе разпространено предположение, че дроновете може да са били насочвани от международни води край Белгия от кораб от т. нар. руски сенчест флот. Отбелязва се, че плавателни съдове от този флот вече бяха използвани за саботажи в Балтийско море.

Медиите цитират експерти, според които използваните дронове не са достъпни на свободния пазар, а са военни разработки с възможност да прелетят до 300 километра и да останат във въздуха до 20 часа. Белгийските власти по-рано уточниха, че засечените дронове не са се повлияли от средствата на военните за заглушаване на спътниковото насочване и изглежда са ползвали мобилни далекосъобщителни мрежи.

07.11.2025 09:22

Белгия съобщи за нови случаи на навлизане на дронове над летища, военна база и център за ядрени изследвания

Белгийските власти засякоха снощи едновременно прелитане на дронове над летищата в Брюксел и Лиеж, над военна база и над център за ядрени изследвания, както и над квартала с институциите на ЕС в белгийската столица, съобщиха местни медии. Това са
06.11.2025 15:04

Белгия ще задейства център за наблюдение на въздушното пространство заради заплахата от дронове

Белгия ще задейства до края на годината център за наблюдение на въздушното пространство заради заплахата от дронове, съобщи след днешното извънредно заседание на Съвета за национална сигурност министърът на отбраната Тео Франкен.
05.11.2025 09:58

Белгия свиква спешно заседание на Съвета за национална сигурност заради навлизането на дронове над летища и военни бази

Съветът за национална сигурност в Белгия ще заседава извънредно заради зачестилите случаи на навлизане на дронове над летища и военни бази, заяви вътрешният министър Бернар Кентен. Снощи белгийското въздушно пространство бе затворено на два пъти заради появята на дронове над летища и военни бази.
03.11.2025 10:34

Белгия инвестира спешно 50 млн. евро в средства за противодействие на дронове

Властите в Белгия спешно ще осигурят 50 милиона евро за средства за противдействие на дронове, съобщиха местни медии. В последните дни бяха наблюдавани няколко случая на навлизане на дронове над военни обекти и летища в страната.
02.10.2025 11:43

Белгия ще сваля руски дронове, ако са големи и създават заплаха, каза началникът на ГЩ на Белгийските въоръжени сили

Белгийските военни ще свалят руски дронове със сигурност, ако навлязат в белгийското въздушно пространство и са големи по размер, каза началникът на Генералния щаб на Белгийските въоръжени сили ген. Фредерик Вансина в интервю за местна медия.

