Над 700 учители, директори и експерти ще участват в националната конференция "Умения за иновации в образованието - 2025"

Над 700 учители, директори, експерти, представители на институции, на университети и на бизнеса ще участват в националната конференция "Умения за иновации в образованието", организирана от Центъра за творческо обучение с домакинството на Столичната община. Форумът ще се състои днес и утре в "Интер експо център" и ще постави акцент върху една от най-актуалните теми на съвремието - дигиталните умения и медийната грамотност в ерата на изкуствения интелект. Събитието ще бъде открито от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, съобщиха организаторите.

Проф. Ювал Ноа Харари, един от най-влиятелните съвременни мислители, ще участва с видео лекция на тема "Как технологиите могат да помогнат на човека да процъфтява". В нея той ще представи своята визия за ролята на технологиите в развитието на човешкия потенциал и образованието. Бойко Василев, журналист от БНТ и анализатор на обществените процеси, ще участва с темата "В епохата на AI: между алгоритъма и душата".

Събитието събира водещи експерти от България, Казахстан, Испания, Германия и Полша. На сцената ще има и специален панел с местната власт, с кметовете на Габрово, Варна, Панагюрище и Благоевград. Водещи и модератори на събитието ще са журналистите Марина Цекова Златимир Йочев.

Образователно експо и практически работилници

Един от най-вълнуващите акценти в програмата на конференцията е образователното експо - изложение, на различни решения за образованието. Тази година специално място имат и училища от цялата страна, които представят реални проекти, създадени чрез технологии, въображение и сътрудничество. Сред разработките са умният бастун Smart Bastoon и обучителния курс за създаване на дронове от ТУЕС - Технологичното училище "Електронни системи", и приложението за киберсигурност на Професионалната гимназия за високи технологии "Ал. Ст. Попов". Отборът по роботика на Средното училище (СУ) "Христо Груев Данов" в Пловдив ще демонстрира робо мисиите от фестивала на роботиката FIRST LEGO League, а учениците от ПГКМКС "Акад. Благовест Сендов" във Варна ще представят проекта Sky Scan Agro, прилагащ изкуствен интелект в земеделието, който спечели наградата за България на AI Impact Festival. Младите изследователи от частното основно училище "Цар Симеон Велики" в Пловдив ще покажат проекти от програмата Space Camp Turkey, а учениците от 51-во Средно училище "Елисавета Багряна" в София ще разкажат как преподаването на добродетели може да промени училищната култура.

Вторият ден на конференцията (8 ноември) е посветен на практиката и на обмена на опит с над 30 сесии, панели и лаборатории в четири зони: STEAM - училищни практики, обединяващи наука, технологии, инженерство, изкуство и математика; от детската градина до прогимназията - иновации в ранното развитие и социално-емоционални умения; лидерство и технологии - за училищни лидери, теми като AI в управлението, дигитални стратегии и европейски програми; Google for Education във висшето образование - тенденции и проекти като Gemini Academy и дигитализация във висшето образование. Специално място отново имат ученическите проекти с представяне на открит урок от учениците и учителите на СУ "Св. Паисий Хилендарски" в Пловдив и иновацията на учениците от 125-о СУ "Боян Пенев" в София.

Паралелно ще има AI лаборатория, STEAM studio и Play Lab - роботика с LEGO Education, където учители ще изпробват нови технологии и учебни решения в реална среда. Денят ще завърши с интерактивна томбола.