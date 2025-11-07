Кирил Десподов бе титуляр при победа на ПАОК над Йънг Бойс

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов бе титуляр при победата на ПАОК с 4:0 над Йънг Бойс в мач от четвъртия кръг на Лига Европа. Десподов бе заменен след малко повече от час игра. Всички попадения за тима от Солун паднаха след почивката, когато се разписаха Алесандро Бианко, Йоргос Якумакис, Йоанис Константелиас и Баба. Йънг Бойс остана в намален състав още в 5-ата минута, след като червен картон получи Армин Гигович.

През първата част Кирил Десподов бе изведен в отлична позиция, но не успя да се разпише.

В друга среща Рома се наложи с 2:0 като гост на Глазгоу Рейнджърс. Матиас Соуле откри резултата в 13-ата, а Лоренцо Пелегрини се разписа в 36-ата минута.Шотландският гранд записа четвърта поредна загуба в турнира и постави нов клубен антирекорд, след като регистрира седмо поредно поражение в евротурнирите.

Бетис победи с 2:0 Олимпик Лион и по този начин французите регистрирах първата загуба в Лига Европа. Ез Абде и Антони бяха точни за състава от Севиля.

Щутгарт надделя с 2:0 над Фейенорд. И двете попадения за домакините паднаха в последните десет минути на двубоя, когато точни бяха Билал Ел Ханус и Денис Ундав.