Светослав Танчев
Мъж припадна зад Тръмп по време на пресконференция в Овалния кабинет на Белия дом
Момент от снощната пресконференция на президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом малко след инцидента. Снимка: AP/Evan Vucci
Вашингтон,  
07.11.2025 04:31
 (БТА)

Пресконференция на президента на САЩ Доналд Тръмп бе прекъсната внезапно снощи, след като мъж, стоящ зад президента в Овалния кабинет на Белия дом сред наредилите се ръководители на американски фармацевтични компании, припадна пред камерите, предаде ДПА.

В този момент главният изпълнителен директор на компанията "Илай Лили" (Eli Lilly) Дейвид Рикс говореше за сделка с лекарства за отслабване. Той прекъсна речта си, когато мъжът припадна, а няколко души в залата се втурнаха да му помогнат.

Тръмп стана от бюрото си и се обърна към мъжа, лежащ на пода, преди прякото предаване да бъде прекъснато.

Журналистите съобщиха, че мъжът е представител на фармацевтична компания, без да дадат повече подробности.

/СХТ/

