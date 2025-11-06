Правителството на Сърбия може да наложи санкции на Русия, ако желае, каза сръбският президент Александър Вучич

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че решението да не се налагат санкции на Русия е било в сила почти четири години, но че правителството на Сърбия може да го промени, ако желае, предаде националната сръбска телевизия РТС.

В отговор на журналистически въпрос дали след три години и половина има възможност за промяна на политиката по отношение на санкциите Вучич посочи, че решенията на Съвета за национална сигурност, взети в началото на войната в Украйна, са издържали проверката на времето.

"Както в Съвета за национална сигурност, така и в правителството на Сърбия могат да променят това решение. Правителството има това право“, каза Вучич, след като ръководителят на делегацията на ЕС в Белград Андреас фон Бекерат му връчи Годишния доклад за напредъка на Сърбия по пътя към ЕС.

Сръбският президент добави още, че е "твърде стар, за да си променя мнението толкова лесно" и посочва, че се надява на скорошен край на войната в Украйна.

Налагането на санкции на Русия от страна на Сърбия е част от изискването за пълно синхронизиране на външната политика на ЕС спрямо страните кандидати за членство в блока, каквато е и Сърбия от 2012 г.

Относно проблема със санкциите на САЩ срещу сръбската национална петролна компания НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром", Вучич заяви днес, че е "настроен по-малко песимистично", отколкото е бил преди.

Той се надява, че ситуацията с НИС ще бъде решена, защото "трябва да бъде решена".

Вучич заяви, че руската страна води преговори и че се надява, че те ще приключат благоприятно за Сърбия.

НИС попадна под санкции на 10 януари тази година, но те бяха отложени 8 пъти, като встъпиха в сила на 9 октомври.

Единствената сръбска рафинерия - в Панчево, град в близост до сръбската столица Белград - може да продължи да работи до края на този месец.

Сръбски официални лица, включително и президентът Вучич, обаче увериха, че кризата с гориво по време на югоембаргото в началото на 90-те години на миналия век няма да се повтори.