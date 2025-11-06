Правителството на Сърбия може да наложи санкции на Русия, ако желае, каза сръбският президент Александър Вучич

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Сръбският президент Александър Вучич. Снимка: БТА/Емил Чонкич
Белград,  
06.11.2025 21:47
 (БТА)

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че решението да не се налагат санкции на Русия е било в сила почти четири години, но че правителството на Сърбия може да го промени, ако желае, предаде националната сръбска телевизия РТС.

В отговор на журналистически въпрос дали след три години и половина има възможност за промяна на политиката по отношение на санкциите Вучич посочи, че  решенията на Съвета за национална сигурност, взети в началото на войната в Украйна, са издържали проверката на времето.

"Както в Съвета за национална сигурност, така и в правителството на Сърбия  могат да променят това решение. Правителството има това право“, каза Вучич, след като ръководителят на делегацията на ЕС в Белград Андреас фон Бекерат му връчи Годишния доклад за напредъка на Сърбия по пътя към ЕС.

Сръбският президент добави още, че е "твърде стар, за да си променя мнението толкова лесно" и посочва, че се надява на скорошен край на войната в Украйна.

Налагането на санкции на Русия от страна на Сърбия е част от изискването за пълно синхронизиране на външната политика на ЕС спрямо страните кандидати за членство в блока, каквато е и Сърбия от 2012 г.  

Относно проблема със санкциите на САЩ срещу сръбската национална петролна компания НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром",  Вучич заяви днес,  че е "настроен по-малко песимистично", отколкото е бил преди.

Той се надява, че ситуацията с НИС ще бъде решена, защото "трябва да бъде решена".

Вучич заяви, че руската страна води преговори и че се надява, че те ще  приключат  благоприятно за Сърбия.

НИС попадна под санкции на 10 януари тази година, но те бяха отложени 8 пъти, като встъпиха в сила на 9 октомври.

Единствената сръбска рафинерия - в Панчево, град в близост до сръбската столица Белград - може да продължи да работи до края на този месец.

Сръбски официални лица, включително и президентът Вучич, обаче увериха, че кризата с гориво по време на югоембаргото в началото на 90-те години на миналия век няма да се повтори.

/ИТ/

