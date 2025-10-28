Александър Вучич: Моля САЩ да не ни налагат вторични санкции до средата на декември

site.btaАлександър Вучич: Моля САЩ да не ни налагат вторични санкции до средата на декември
Сръбският президент Александър Вучич отправи молба към САЩ да не налагат на страната вторични санкции до средата на декември, след като на 9 октомври наложиха санкции на сръбската петролна компания НИС.
Вучич изрази надежда, че САЩ няма да предприемат подобни действия.
Той направи това изявление по време на посещение в Ташкент, където днес Сърбия и Узбекистан сключиха 11 споразумения в различни сфери, две от които в областта на икономиката и енергетиката.
„Просто моля нашите американски партньори, ако могат да ме чуят сега, а знам, че могат, тъй като следят отблизо всяко изявление, да не въвеждат така наречените вторични санкции срещу нашите финансови институции за това, че правят бизнес с НИС, да ни позволят да се опитаме да решим всичките си проблеми поне до средата на декември. След това нека ни дадат поне седемдневно предизвестие, за да можем да предупредим всички и да осигурим поне безопасен живот и сигурно бъдеще за нашите банки, каза Вучич пред сръбски журналисти в Ташкент.
В отговор на въпрос относно информация, че САЩ не са готови на компромис по отношение на НИС и очакват сръбското правителство напълно да елиминира руската собственост в петролната компания, Вучич заяви, че не приема подобна позиция.
Сръбският президент каза, че САЩ очакват от него Сърбия да национализира руска собственост, но Вучич подчерта, че не е нито комунист, нито фашист и че никога не отнемал нищо от никого, предаде РТС.
Вучич добави, че страната вече има проблеми заради американските санкции и че те ще се задълбочат, ако не се намери решение с доставките за НИС, които по неговите думи попадат в голямата геополитическа игра между Русия и САЩ.
Сърбия зависи почти изцяло от доставките на руски газ и петрол, които получава главно по тръбопроводи в Хърватия и други съседни държави.
Въпреки че официално продължава да заявява стремеж към членство в Европейския съюз, Сърбия отказва да се присъедини към западните санкции срещу Русия заради инвазията ѝ в Украйна отчасти поради зависимостта си от руските енергийни доставки.
Александър Вучич, който поддържа близки отношения с Москва, е изправен пред една от най-сериозните заплахи за своето продължило над едно десетилетие управление. От месеци насам в страната продължават масови студентски и граждански протести, предизвикани от трагедията преди близо година, когато при срутване на бетонна козирка на железопътна гара в северния сръбски град Нови Сад загинаха 16 души.
Мнозина сърби обвиняват ширещата се корупция и политическия непотизъм сред държавните служители за небрежното изпълнение на реконструкцията, която бе част от по-голям железопътен проект, реализиран съвместно с китайски държавни компании.
През уикенда сръбският президент Александър Вучич обяви, че ако през настоящата седмица въпросът с доставките за НИС не бъде решен, Сърбия ще предприеме самостоятелни действия. Вучич не уточни какво точно има предвид.
В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания на Сърбия НИС, където мажоритарният пакет от акции е в руски ръце. Тогава Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, а после 8 пъти отложи въвеждането на санкциите.
НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната. Държавата притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дял от 11,3 процента.
