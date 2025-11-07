Сръбското министерство на външните работи изрази учудване от критиките на Мария Захарова

Министерството на външните работи на Сърбия изрази учудване от критиките на говорителя на руското министерство на външните работи Мария Захарова, която коментира интервю на сръбския президент Александър Вучич за германското списание "Цицеро".

В интервюто Вучич казва, че е готов да продава боеприпаси на страни от ЕС и че купувачите "могат да правят каквото си искат" с тях.

Днес Захарова заяви, че Москва очаква от Белград стриктно да спазва обещанията си за контрол на износа на оръжие.

„Изразяваме изненадата си от последните коментари на Мария Захарова, насочени към Сърбия и нейния президент Александър Вучич“, заяви държавният секретар на сръбското министерство на външните работи Невена Йованович в социалната мрежа Екс.

В публикацията Йованович подчерта, че Сърбия не доставя оръжия и военна техника на страните в конфликт никъде по света и че стриктно и последователно спазва международните разпоредби и правилата на ООН.

„Не бива да забравяме, че именно по препоръка на президента Вучич процедурите за издаване на лицензи за износ на оръжие бяха издигнати до ниво на вземане на решения от Съвета за национална сигурност, за да се гарантира, че нито един куршум, произведен в Сърбия, няма да попадне в райони, засегнати от конфликти“, каза още държавният секретар.

„Очакваме представители на приятелски държави, както и официални говорители на техните институции, да уважат този факт“, написа Невена Йованович и напомни на Захарова, че благодарение на президента Вучич Сърбия е единствената страна в Европа, която не е наложила санкции на Руската федерация.

„Това решение не беше нито лесно, нито просто, но беше взето от убеждението, че историческите приятелства не се изоставят под натиск. Сърбия също така, въпреки изключително сложния международен контекст, поддържа отворени линии за сътрудничество с Руската федерация, включително редовни директни полети до няколко руски града, като израз на своята последователна и независима политика“, посочи Невена Йованович.

Тя подчерта, че Сърбия остава последователна в своите принципи и задължения, но че си струва да се припомни, че Белград не е отворил нито една глава в процеса на присъединяване към Европейския съюз от декември 2021 г. насам, „въпреки че е могъл“.

„Интересно е, със сигурност не е случайно, че това време съвпада с началото на войната в Украйна. Не за първи път г-жа Захарова използва реторика, която не отразява духа на отношенията, съществуващи между нашите страни и народи. Сърбия не използва обиди, нито ги приема като стил на общуване между приятели“, каза Невена Йованович в публикацията в Екс.

Държавният секретар на сръбското министерство на външните работи казва още, че страната ще продължи да провежда политиката си мирно, отговорно и суверенно, в съответствие със собствените си интереси и достойнство, и очаква този избор да бъде уважаван.