Атанаси Петров
Тръмп нарече конгресменката от Демократическата партия Нанси Пелоси "злонамерена жена", след като тя обяви, че се оттегля от политиката
Президентът на САЩ Доналд Тръмп изнася речта си "За състоянието на съюза" пред американския Конгрес под погледа на тогавашната председателка на Камарата на представителите Нанси Пелоси, 5 февруари 2019 г. Снимка: АП/Andrew Harnik, File
Вашингтон,  
07.11.2025 00:47
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече конгресменката от Демократическата партия Нанси Пелоси "злонамерена жена, която свърши лоша работа", след като тя обяви вчера, че се оттегля от политиката, предаде Франс прес.

Бившата председателка на Камарата на представителите на САЩ съобщи по-рано, че няма да се кандидатира за преизбиране в американския Конгрес. Пелоси е сред най-влиятелните фигури в Демократическата партия и дългогодишен критик на сегашния американски президент.

"Мисля, че като се пенсионира, тя прави голяма услуга на страната", каза вчера Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом.

 

