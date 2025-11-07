Подробно търсене

Боян Денчев
Ференцварош спечели срещу Лудогорец и се изкачи на втора позиция в класирането на Лига Европа
снимка: АР, Tibor Illyes
Будапеща,  
07.11.2025 00:14
 (БТА) 
Мачове от четвъртия кръг в основната фаза на Лига Европа:

Ференцварош (Унгария) - Лудогорец (България) – 3:1            
Астън Вила (Англия) - Макаби Тел Авив (Израел) – 2:0               
Реал Бетис (Испания) - Олимпик Лион (Франция) – 2:0               
Болоня (Италия) - Бран (Норвегия) – 0:0
Спортинг Брага (Португалия) - Генк (Белгия) – 3:4
ПАОК (Гърция) - Йънг Бойс (Швейцария) – 4:0
Виктория Пилзен (Чехия) - Фенербахче (Турция) – 0:0
Рейнджърс (Шотландия) - Рома (Италия) – 0:2
Щутгарт (Германия) - Фейенорд (Нидерландия) – 2:0
Базел (Швейцария) - ФКСБ (Румъния) – 3:1
Ред Бул Залцбург (Австрия) - Го Ахед Ийгълс (Нидерландия) – 2:0
Цървена звезда (Сърбия) - Лил (Франция) – 1:0
Малмьо (Швеция) - Панатинайкос (Гърция) – 0:1          
Утрехт (Нидерландия) - Порто (Португалия)  - 1:1
Ница (Франция) - Фрайбург (Германия) – 1:3
Щурм Грац (Австрия) - Нотингам Форест (Англия) – 0:0 
Динамо Загреб (Хърватия) - Селта Виго (Испания) – 0:3
Мидтиланд (Дания) - Селтик (Шотландия) – 3:1


В класирането води Мидтиланд с 12 точки, следват Фрайбург, Ференцварош с по 10,  Спортинг Брага, Олимпик Лион, Селта и Астън Вила с по 9, пред Виктория Пилзен и Бетис с по 8. Лудогрец е на 30-о място с 3 точки.

/БД/

