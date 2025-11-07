Ференцварош спечели срещу Лудогорец и се изкачи на втора позиция в класирането на Лига Европа

Мачове от четвъртия кръг в основната фаза на Лига Европа: Ференцварош (Унгария) - Лудогорец (България) – 3:1 Астън Вила (Англия) - Макаби Тел Авив (Израел) – 2:0 Реал Бетис (Испания) - Олимпик Лион (Франция) – 2:0 Болоня (Италия) - Бран (Норвегия) – 0:0 Спортинг Брага (Португалия) - Генк (Белгия) – 3:4 ПАОК (Гърция) - Йънг Бойс (Швейцария) – 4:0 Виктория Пилзен (Чехия) - Фенербахче (Турция) – 0:0 Рейнджърс (Шотландия) - Рома (Италия) – 0:2 Щутгарт (Германия) - Фейенорд (Нидерландия) – 2:0 Базел (Швейцария) - ФКСБ (Румъния) – 3:1 Ред Бул Залцбург (Австрия) - Го Ахед Ийгълс (Нидерландия) – 2:0 Цървена звезда (Сърбия) - Лил (Франция) – 1:0 Малмьо (Швеция) - Панатинайкос (Гърция) – 0:1 Утрехт (Нидерландия) - Порто (Португалия) - 1:1 Ница (Франция) - Фрайбург (Германия) – 1:3 Щурм Грац (Австрия) - Нотингам Форест (Англия) – 0:0 Динамо Загреб (Хърватия) - Селта Виго (Испания) – 0:3 Мидтиланд (Дания) - Селтик (Шотландия) – 3:1 В класирането води Мидтиланд с 12 точки, следват Фрайбург, Ференцварош с по 10, Спортинг Брага, Олимпик Лион, Селта и Астън Вила с по 9, пред Виктория Пилзен и Бетис с по 8. Лудогрец е на 30-о място с 3 точки.