"Когато си в негативна серия, всичко е много трудно", призна наставникът на Берое Алехандро Сагерас

Старши треньорът на Берое Алехандро Сагерас изрази разочарование от пропуснатите положения от неговия отбор в двубоя с Локомотив (Пловдив), загубен от "заралии" с 0:1. Така тимът от Стара Загора допусна трето поредно поражение в Първа лига и общо четвърто в последните си пет срещи.

"Получи се мач, в който и двата отбора имаха ситуации за гол. Те успяха да вкарат, а ние не съумяхме да реализираме нашите чисти положения. През второто полувреме останахме и с човек по-малко. Опитахме да изравним, но когато се намираш в негативна серия, всичко е много трудно. Футболистите дадоха всичко от себе си срещу един много силен съперник. Бяхме конкурентноспособни в много моменти от днешната среща. Знаехме как да атакуваме, но ни липсваше завършващият удар", коментира след мача наставникът на Берое.

"Казах на какво се дължи състоянието на отбора в момента. През тази седмица нещата се подобриха. Играчите бяха във възход, но не успяхме да си тръгнем с трите точки", допълни специалистът.