Фермерски продукти и авторски произведения на занаятчии от пет области на Югоизточна България бяха представени на изложение в Ямбол

Биологично чисти продукти на производители от пет области в Югоизточна България бяха представени на седмото поред Регионално фермерско-занаятчийско изложение в Ямбол. Все повече хора предпочитат авторски изделия, казаха за БТА занаятчии, участвали в базара.

На площад "Освобождение” от южната страна на ямболския Безистен своя продукция представиха участници от областите Ямбол, Сливен, Стара Загора, Хасково и Бургас. Ценното в това изложение е не само възможността да се купува директно от производител, но и личният контакт, включително споделяне на опит с клиентите, каза за БТА Антоанета Събева, председател на Фондация „Ямбол – вкус и традиции”, която е организатор на събитието.

За първи път сме тук и сме очаровани от града, от организацията на базара и от интереса на хората, посочи Сергей Лагно, представящ заедно с майка си Ирина, авторски кукли. От Москва сме, но от 12 години живеем в Бургас и предлагаме куклите през социалните мрежи и по изложения, каза синът.

Всяка кукла е уникален персонаж, пресъздаващ различна професия и епоха чрез стила на облеклото и аксесоарите. Всичко започна с малък ученически проект и се разрасна в последните осем години. Клиентите вече ни търсят, за да си правят цели колекции, коментира Ирина Лагно, която е майсторът на куклите. По мои наблюдения хората все по-често купуват авторското, ръчното. Масовото производство – то реално няма душа и си личи, допълни Сергей.

За нарастващия интерес към билките и продуктите от тях разказа Ивелина Пенкова от „Билкарница Здраве”, Сливен. На щанда на фамилията се предлагат тинктури и мехлеми, приготвени от над 100-годишни рецепти. Тайната им прилага нейна родственица, която ги е научила от дядо си. В момента много се търси Бронхопамин – тинктура, която е за кашлица, астма, бронхит, пневмонии, каза Пенкова. В съставките влизат подбел, слез, лист живовлек, бъз, паричка и мащерка. Търсят се и тинктури за лечение при омазнен и увеличен черен дроб, но те трябва да се прилагат по-дълго време, за да се получи ефект на натрупване на полезните вещества в организма, допълни търговецът. На щанда се предлагат и различни видове мехлеми за дерматити, екземи, алергични обриви, също и концентрат от черен бъз за подсилване на имунната система.

За ефекта върху здравето от прием на мед и пчелни продукти говори Димитър Чавдаров от фамилната пчелна ферма в Тополовградско. "Тази година се предлага много драка. Тя цъфтеше обилно заради влагата през пролетта и добивът беше доста добър. И медът, и чаят от драка помагат за дихателните пътища – при кашлица и настинките", каза той.

Фамилната ферма "Чавдарови" притежава над 350 кошера, за които се грижат синът и двамата му родители. Пчелините са в района на Сакар планина и на Манастирските възвишения. Младият мъж е завършил "Икономика на туризма" и "Международни икономически отношения". В момента отново учи, този път – "Педагогика" с профил "География и икономика". В същото време изцяло се е посветил на семейния бизнес. Помага за връзката с клиентите чрез интернет сайт, профили в социалните мрежи и при участия в изложения.

Това е начинът, категоричен е той. Макар в момента изкупната цена на меда да е около 5,00-5,20 лева за килограм, самите изкупвачи предупреждават, че се очаква тя отново да падне, заради увеличение с 600 процента на квотата за внос на украински мед на европейския пазар, коментира Димитър Чавдаров.

На изложението в Ямбол се представиха още производители на мед и пчелни продукти, на месни деликатеси, сирена и кашкавал, на биологични брашна и олио, винари, зеленчукопроизводители. Разнообразието допълваха щандове на занаятчии с бижутерски изделия, ароматни сапуни и свещи, декорации за дома, коледни играчки и др.

Регионалният фермерско-занаятчийско изложение се реализира за пореден път със съдействието на Община Ямбол и Ямболската търговско-промишлена палата. То се организира веднъж в месеца (всяка втора събота) и надгражда традиционния фермерски базар, провеждан в града вече трета година всеки последен четвъртък от месеца.