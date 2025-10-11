Регионално фермерско-занаятчийско изложение събра за шести път в Ямбол производители от Югоизточна България - от областите Сливен, Хасково, Стара Загора, Ямбол. Над 25 щанда на пл. "Освобождение" пред Безистена предложиха разнообразие от продукти за трапезата, ръчно изработени изделия и сувенири, козметични продукти с натурални етерични масла.

Производители участваха с мед и пчелни продукти, месни деликатеси, вина, млечни продукти, биологични брашна и олио, тахани, сезонни зеленчуци и плодове, билки, трахана. Занаятчии се включиха с ръчно изработени изделия - дърворезба, накити, сувенири, картини от пясък и др.

Изложението се организира веднъж в месеца от Фондация "Ямбол - вкус и традиции", съвместно с Ямболската търговско-промишлена палата и Община Ямбол. То надгражда традиционния фермерски базар, който се провежда в града вече трета година всеки последен четвъртък от месеца.

Броят на участниците расте с всяко издание на изложението, а днес е рекорден, каза за БТА председателят на Фондация "Ямбол - вкус и традиции" Антоанета Събева. Основната идея е да подкрепяме малките и средни производители, а потребителите да имат достъп до качествени български продукти, допълни тя.