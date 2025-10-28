Фермерско-занаятчийското изложение в Ямбол ще отбележи три години от създаването си

Фермерско-занаятчийското изложение "Да! на ямболските продукти!" ще отбележи три годни от създаването си на 30 октомври. На пл. "Освобождение" пред южната страна на Безистена освен щандове на производители от региона ще има и музикална програма, съобщават организаторите от Фондация "Ямбол – вкус и традиции".

Изложението за трета година се организира всеки последен четвъртък на месеца и ще има своето 36-то издание. Фермерският базар се превърна в традиция, събирайки местни производители и занаятчии, които представят своята продукция, както и стотици жители и гости на Ямбол, избиращи да подкрепят местното производство, посочват организаторите.

Тържествената част на празника ще започне в 10:00 ч. с обръщения от официални гости. В 12:00 ч. ученици от Професионалната гимназия по туризъм "Алеко Константинов" в Ямбол ще представят за дегустация приготвени от тях традиционни местни ястия, сред които боб по ямболски и баница с тиква. Самото изложение ще продължи от 8:00 до 18:00 часа.

Щандовете ще предложат разнообразие от продукти – мед, млечни изделия, вина, месни деликатеси, плодове, зеленчуци и продукти от лавандула, био студено пресовани масла с различни вкусове. Занаятчии ще участват със сувенири, ръкоделия, ръчно-изработени бижута, българска бродерия и украшения за дома и офиса, както и цветя от сапун и восък.

Фермерско-занаятчийското изложение се организира от Фондация "Ямбол – вкус и традиции" в партньорство с Община Ямбол и Ямболската търговско-промишлена палата. От половин година насам то прерасна и в регионално, като събира производители от Югоизточна България всяка втора събота от месеца, припомня БТА.

Основната идея на двете инициативи е да се съкрати пътят на родната продукция на принципа "от фермата до трапезата", както и дистанцията "производител - потребител". Нашата основна кауза е на българската трапеза да присъстват български продукти и то от малки семейни ферми с доказано качество, коментира по-рано за БТА председателят на фондацията Антоанета Събева.