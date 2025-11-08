Подробно търсене

Хиляди кюрди се събраха в германския град Кьолн, за да поискат освобождаването на лидера на Кюрдската работническа партия Абдуллах Йоджалан

Светослав Танчев
Демонстранти със знамена и голям портрет на Абдуллах Йоджалан участват днес в протеста в германския град Кьолн. Снимка: Thomas Banneyer/dpa via AP
Кьолн,  
08.11.2025 18:21
 (БТА)

Хиляди кюрди се събраха днес в германския град Кьолн, за да протестират за освобождаването на лидера и основател на Кюрдската работническа партия (ПКК) Абдуллах Йоджалан, който е в затвора в Турция, предаде ДПА.

Според полицията около 15 000 участници са се регистрирали за шествието през центъра на града. Полицията не предостави точни данни за действителния брой на участниците, но неин говорител каза, че са се включили няколко хиляди души.

По време на демонстрацията от време на време са били запалвани и хвърляни факли и пиратки, съобщи репортер на ДПА. Полицията е започнала процедури срещу няколко души. Не са били регистрирани значителни инциденти и всичко е протекло спокойно, добави говорителят на полицията. Няма арестувани.

Забранената Кюрдска работническа партия обяви тази година, че ще изтегли бойците си от Турция. Тази стъпка бе част от мирния процес с турското правителство. ПКК вече символично беше сложила оръжие през юли.

Кюрдската работническа партия е включена в списъка на терористичните организации в Турция, ЕС и САЩ. През май ПКК обяви разпускането си след призив от Йоджалан.

ПКК е основана през 1978 г. от Йоджалан в Турция, главно като реакция на политическото, социалното и културното потисничество на кюрдите в страната. От 80-те години на миналия век тя води въоръжена борба за кюрдска държава или автономна област в югоизточната част на Турция. Десетки хиляди кюрди са загубили живота си в конфликта.

Абдуллах Йоджалан, който е към 75-годишен, е в затвора на остров Имралъ в Мраморно море край Истанбул от 1999 г. насам.

/ГГ/

