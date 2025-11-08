Гол на Хари Кейн в 93-тата минута спаси Байерн Мюнхен от първа загуба за сезона, Борусия Дортмунд и РБ Лайпциг също с грешки в Бундеслигата

Серията на Байерн Мюнхен от 16 поредни победи от началото на сезона бе спряна от тима на Унион Берлин.

На стадион "Старото лесничейство" в германската столица двата отбора завършиха 2:2, а гостите от Мюнхен избегнаха поражението с гол в добавеното време на англичанина Хари Кейн.

Данило Духи даде аванс на Унион в 27-мата минута, след като четвърт час преди това друг гол на домакините бе отменен заради засада.

В 38-мата минута Байерн изравни след зрелищно изпълнение на Луис Диас. Колумбиецът достигна с шпагат подаване по земя на самата аутлиния, преодоля съперников футболист и от практически нулев ъгъл реализира с топовен изстрел с десния крак.

През второто полувреме обаче Байерн не успя да наложи очаквания натиск и това позволи на Унион да поведе отново, като точен за втори път бе Духи в 83-тата минута.

До края гостите пренесоха играта изцяло в полето на столичани и в 93-тата минута Хари Кейн вкара с глава 13-ия си шампионатен гол за крайното 2:2.

След първата грешка за сезона Байерн е с 28 точки начело от възможни 30. Баварците дори увеличиха аванса си пред намиращия се на второ място РБ Лайпциг, който допусна поражение с 1:3 при визитата си на Хофенхайм.

"Биковете" поведоха още в деветата минута чрез Ян Диоманде, но още до почивката Хофенхайм обърна с попадения на Албиан Хаджари и Тим Лемперле. Гриша Промел подпечата победата на домакините с трети гол десетина минути преди изтичане на редовното време.

След загубата РБ Лайпциг остава на второ място с 22 точки.

Грешка допусна и третият Борусия Дортмунд, който стигна само до 1:1 при гостуването си на новака Хамбургер ШФ. Карни Чуквуемека даде аванс на "жълто-черните" в 64-тата минута, но дълбоко в добавеното време Рансфорд Кьонихсдорфер зарадва привържениците на Хамбургер с изравнителен гол.

С този резултат Дортмунд остава на седем точки зад лидера Байерн, но се доближи само на една зад втория РБ Лайпциг.

Най-категоричен в представянето си бе тимът на Байер Леверкузен, който надделя с 6:0 над гостуващия Хайденхайм и закотви съперника си на последното 18-о място в класирането. "Аспирините" поднесоха своеобразно извинение на феновете си за поражението с 0:3 от Байерн в предходния кръг като вкараха пет гола още през първата част.

Патрик Шик даде преднина на Байер още във втората минута, а след голове на Йонас Хофман, отново Шик и Ернест Поку резултатът набъбна до 4:0 още 27-мата минута. В добавеното време на първата част Ибрахим Маза реализира за 5:0, а отново алжирският национал бе точен в 53-тата минута, за да оформи крайния резултат.

Байер Леверкузен е на четвърто място в таблицата с 20 точки, на точка пред петия Хофенхайм.

Мачове от десетия кръг на футболното първенство на Германия: Байер Леверкузен - Хайденхайм 6:0 Хамбургер ШФ - Борусия Дортмунд 1:1 Хофенхайм - РБ Лайпциг 3:1 Унион Берлин - Байерн Мюнхен 2:2 по-късно днес: Борусия Мьонхенгладбах - Кьолн утре: Фрайбург - Санкт Паули Щутгарт - Аугсбург Айнтрахт Франкфурт - Майнц от петък: Вердер Бремен - Волфсбуг 2:1 В класирането води Байерн с 28 точки пред РБ Лайпциг с 22, Борусия Дортмунд с 21, Байер Леверкузен с 20, Хофенхайм с 19 и други.