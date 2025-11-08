Членове и приятели на "Лайънс клуб" – Търговище се включиха в поход "Спорт срещу диабета". Инициативата е традиционна и се организира по повод Световния ден за борба с диабета – 14 ноември, съобщи за БТА президентът на организацията в Търговище Цветелина Василева.

Въпреки дъждовния и мрачен ден, в ранния следобед, съмишленици от "Лайънс клуб" се включиха в поход до хижа "Младост" в местността Парка край Търговище. Инициативата обединява движение, природа и грижа за здравето. Там, сред красотата на есента, спортният дух и доброто настроение ни изпълниха с нови сили и вдъхновение за добри дела, коментира Василева.

"Важно е да мислим превантивно – да не чакаме болестта, за да започнем да се грижим за себе си. Спортът, здравословното хранене и доброто настроение са най-сигурният начин да живеем пълноценно и да бъдем полезни на другите", категорична е Цветелина Василева.

От екипа на организацията добавят, че борбата с диабета е една от основните мисии на Лайънс движението по света, защото чрез превенция, информираност и активен начин на живот можем да опазим най-ценното – здравето. Заедно доказваме, че когато обединим усилията си, можем да променим света – крачка по крачка, усмивка по усмивка, казват изкачилите се до хижата.

Цветелина Василева съобщи в аванс, че както всяка година в последните месеци и дни на 2025 г. организацията подготвя инициативи, които са разпознаваеми сред обществеността. "Вярваме, че силата на Лайънс движението е в единството, в добрите дела и в примера, който даваме всеки ден. Предстоят ни вълнуващи благотворителни инициативи – Коледен базар - с прекрасните творения на младежите от Лео клуб, както и традиционната акция "Купи и дари", с която ще внесем топлина в още повече домове", каза президентът на Лайънс клуб - Търговище.

През миналата година кампанията "Купи и дари" събра около 800 килограма хранителни продукти, които разпределени в пакети бяха дарени на хора в нужда.