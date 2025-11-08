Балкан победи Левски за петата си победа в Националната баскетболна лига

Отборът на Балкан Ботевград спечели с 96:58 (21:11, 21:18, 40:11, 14:18) домакинството си на Левски от шестия кръг на Националната баскетболна лига.

За "зелените" това е пета победа, с която те остават лидер в шампионата, а тя бе изкована с много категорична игра. Още след първата четвърт Балкан поведе с двуцифрен актив при 21:11, а на почивката резултатът бе 42:29.

Разликата между двата отбора обаче стана непреодолима в началото на третата четвърт, която започна със серия от 20:1 точки в полза на домакините. До края срещата се доиграваше, като в един момент преднината на ботевградчани достигна до цели 46 точки.

Всички играчи в тимовия лист на Балкан вкараха по поне три точки в мача, а най-резултатен бе Демонд Робинсън с 18. Още 16 прибави Илиян Пищиков.

За тима на Левски, който остава в дъното на класирането с пет поражения от пет изиграни двубоя, с по 12 точки останаха Марио Боянов и новото попълнение Седариан Рейнс.