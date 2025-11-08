Подробно търсене

Локомотив Пловдив с минимален успех у дома срещу Берое

Мирослав Димитров
Снимка: Боян Ботев/БТА
София,  
08.11.2025 19:52
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 15 кръг на efbet Лига:

Локомотив (София) - Ботев Враца -  0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Радослав Цонев 49

Левски - ЦСКА (София)   0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Джеймс Ето'о 77
червен картон: Пастор (ЦСКА) 90+2

Локомотив (Пловдив) - Берое (Стара Загора) - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Адриан Кова 36
червен картон: Йесид Валбуена (Берое) 67

утре:
Славия - Монтана 
ЦСКА 1948  - Черно море 
Лудогорец - Арда Кърджали 

от петък:
Спартак  (Варна) - Септември София - 1:4 (0:2)
голмайстори: 0:1 Виктор Очаи 39, 0:2 Никола Фонтен 45+3, 1:2 Бернардо Коуто 61, 1:3 Али Аруна 79, 1:4 Никола Фонтен 90+2  

Ботев (Пловдив) - Добруджа - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Ивайло Михайлов 29, 1:1 Димитър Митков 62, 2:1 Димитър Митков 74
червен картон: Ди Матео Ловрич (Добруджа) 65

класиране:
1. Левски                  15 11 2 2 28:8  35 точки
2. ЦСКА 1948               14 9 3 2  25:14 30 
3. Локомотив (Пловдив)     15 7 6 2  18:17 27
4. Лудогорец               13 6 6 1  22:9  24 
5. Черно море              14 6 6 2  19:10 24
6. ЦСКА (София)            15 5 7 3  19:12 22
7. Ботев (Враца)           15 5 6 4  13:13 21 
8. Ботев (Пловдив)         15 5 2 8  20:23 17 
9. Локомотив София         15 3 7 5  15:15 16
10. Спартак (Варна)        15 3 7 5  17:21 16 
11. Славия                 14 3 6 5  14:18 15 
12. Берое (Стара Загора)   14 3 5 6  14:24 14 
13. Септември (София)      15 4 2 9  18:28 14 
14. Арда (Кърджали)        14 3 4 7  12:17 13 
15. Монтана                14 3 4 7  11:24 13 
16. Добруджа 1919 (Добрич) 15 3 1 11 11:23 10

/МД/

