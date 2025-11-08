Комедията "Обслужване по стаите" гостува в Ракитово на 21 ноември

Комедията "Обслужване по стаите" на Драматичен театър-Търговище гостува в Ракитово на 21 ноември, съобщиха от местната администрация.

Режисьор на постановката е Орлин Дяков. Сюжетът се развива в малък семеен хотел, където хотелиерът трябва да настани множество гости в едно-единствено свободно помещение – стая 305. В продължение на шест нощи в стаята се срещат разнообразни персонажи: журналистка, известен артист, двойка, решила да се разведе, друга, планираща изневяра, и момче, търсещо любов. Сблъсъкът на характери и намерения води до поредица от комични недоразумения, които разкриват ироничната страна на човешките взаимоотношения.

Специално участие в спектакъла има гост актьорът Теодор Елмазов, който обещава да внесе допълнителен заряд и колорит на сцената. В основния състав са още Любомир Фърков, Атанас Махнев, Делян Илиев, Радослав Радев, Лора Недялкова и Любомира Стефанова. Премиерата ще отбележи първата голяма сценична изява на наскоро присъединилите се към трупата актьори Делян Илиев и Никола Николов.

Сценографията и костюмите са дело на Галина Абаджимаринова, а музиката е композирана от Пламен Мирчев – Мирона.

Постановката беше представена премиерно в Търговище на 31 октомври.