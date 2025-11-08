Гражданско сдружение в Разград отличи съвременни будители

Гражданското сдружение "Кауза Разград" отличи за втора поредна година съвременни будители. Това са хора от нашата общност, които с личен пример и работа допринасят за развитието на културата, образованието, доброволчеството и ценностите в обществото, съобщава на фейсбук страницата на сдружението адв. д-р Калоян Монев, съосновател на неправителствената организация.

Наградите са връчени в рамките на срещата под наслов "ЛудоЛюбие", организирана от сдружението по повод Деня на народните будители. Отличията имат за цел да напомнят, че будителството не е минало, а е жива традиция, която продължава и днес, посочват от неправителствената организация.

Сред тазгодишните носители на отличието е Свилен Огнянов. Той е 40-кратен световен шампион в енциклопедичната онлайн игра "Quiz up". През декември 2018 г. Огнянов става първи в раздела "Космически изследвания", като натрупва актив от 421 000 точки и изпреварва многократния световен шампион на САЩ. Другите теми, по които Огнянов е световен шампион, са научна фантастика и фентъзи, древна история, световна религия и други. Има 13 343 титли по над 400 теми – успех, който много малко от участниците са постигали, обясняват от "Кауза Разград".

Наградата получава и Ива Харизанова. Тя е завършила Русенския университет "Ангел Кънчев", специалност "Биотехнологии". Пише стихове от детските си години. Има издадени три поетични книги - първата е "На разсъмване", издадена през 2004 г., "Незавинаги" излиза през 2022 г., а през тази година е издадена и третата ѝ поред стихосбирка, озаглавена "По следите на живия Бог".

С отличието на разградското сдружение са удостоени също Николай и Валентина Падалски, които са създатели на постоянната акция "Спаси книга" през 2014 г. При заминаването за чужбина техни приятели им оставят няколко кашона с книги. Желанието на семейство Падалски е да намерят нов дом на книгите. Тогава им хрумва идеята да снимат всяка поотделно и снимките да качват в социалните мрежи с цел творбите да намерят своите нови стопани. Така стотици хиляди заглавия са заживели своя втори живот.

Признание като съвременен будител от сдружението получава и Неделчо Петков. Той е инженер химик, работил дълги години в завода за антибиотици в Разград, старши научен сътрудник към БАН. Петков е световно признат учен с множество патенти в сферата на биохимията, участвал е в разкриване и прилагане на химични технологии в заводи по цял свят. Сестрата на Петков до пенсионирането си е била главен архитект на Варна.

След връчване на наградите гостите на събитието се потопиха в магията на разказите на Йордан Йовков, пренесени на големия екран чрез филма "Чума" на режисьора Иван Владимиров и сценариста Боян Биолчев. Киновечерта, посветена на будителството, привлече млади хора, учители, родители и граждани, обединени от идеята, че да правиш добро е заразно, допълват от гражданското сдружение „Кауза Разград“.