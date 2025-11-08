Подробно търсене

Тираджия, издирван от германските власти за трафик на наркотици, беше арестуван близо до Барселона

Габриела Големанска
Тираджия, издирван от германските власти за трафик на наркотици, беше арестуван близо до Барселона
Тираджия, издирван от германските власти за трафик на наркотици, беше арестуван близо до Барселона
Листо марихуана. Снимка: AP Photo/Richard Vogel, File
Барселона,  
08.11.2025 20:15
 (БТА)

Шейсет и четири годишен тираджия, издирван от германските власти за трафик на наркотици, беше арестуван близо до Барселона, предаде Франс прес, като се позова на испанската полиция.

Не се съобщава каква е националността на арестувания. Той е заподозрян, че е транспортирал от Германия за Испания над 250 кг марихуана и хашиш на пазарна стойност от над 500 000 евро, съобщи полицията в Каталуния.

Мъжът е бил задържан в логистичен център миналия вторник в Санта Перпетуа де Могода, северно от Барселона.

За тираджията е имало издадена европейска заповед за арест. Той е в предварителния арест в очакване на екстрадиция.

Испания е входна врата за наркотрафика в Европа заради близостта ѝ с Мароко, един от основните производители на канабис, и историческите ѝ връзки с Латинска Америка.

/СХТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:01 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация