Шаби Алонсо: "Реал Мадрид е оставил зад гърба си загубата от Ливърпул"

Шаби Алонсо настоя, че Реал Мадрид е оставил зад гърба си загубата от Ливърпул в Шампионската лига, докато се готви да поднови кампанията си в Ла Лига.

Футболистите на Алонсо не успяха да спечелят едва за втори път този сезон във вторник, като загубиха с 0:1 на "Анфилд", но поражението можеше да бъде по-тежко, ако не беше героизмът на вратаря Тибо Куртоа.

В неделя Реал е изправен пред още едно трудно гостуване, този път на тима на Реал Валекано, който е в добра форма, след като спечели шест от последните си осем мача във всички турнири.

"Загубата беше анализирана и обсъдена. Подготвени сме", коментира мениджърът на пресконференция.

"Искаме да бъдем постоянни и добре подготвени. Не всички мачове са еднакви. Нямам оплаквания от отношението на играчите. Всеки мач е най-важен. Влизаме с този манталитет. Сега искаме да продължим с ритъма, който имаме", добави той.

"Те са страхотен отбор и имат страхотен треньор. Поддържат постоянство и са усвоили стила си на игра. Ще трябва да бъдем много зрели. Няма да има лесни моменти. Това е тежко гостуване, както заради настоящата форма на Райо, така и защото са играли трудни мачове там. Утре сме подготвени за бърз и напрегнат двубой", коментира специалистът, цитиран от ДПА.

Алонсо не разкри дали Трент Алекзандър-Арнолд ще се завърне в стартовия състав. Защитникът не е започвал мач, откакто получи контузия на подколянното сухожилие в средата на септември, но беше в последните три състава за мачове и влезе на "Анфилд“ при не особено топло посрещане срещу бившия си клуб.

"Той е готов. Утре ще разберете дали ще играе", каза треньорът на реал.

Орелиен Чуамени обаче се присъедини към списъка с контузени, след като беше диагностициран с проблем с левия бедрен мускул и ще пропусне мача заедно с Франко Мастантуоно, Дани Карвахал и Антонио Рюдигер.

Реал се стреми да спечели 11-ия си мач от първенството от 12 срещи и да запази предимството си на върха в класирането.