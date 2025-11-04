Флориан Вирц е желал повече трансфер в Реал Мадрид, заяви изпълнителният директор на Байер Леверкузен Фернандо Каро

Изпълнителният директор на Байер Леверкузен Фернандо Каро заяви, че Флориан Вирц би предпочел трансфер в Реал Мадрид пред преминаване в Ливърпул.

"Бяхме готови да положим допълнителни усилия и да направим всичко възможно, за да осигурим удължаване на договора му. За известно време изглеждаше, че това може да се получи, но в крайна сметка Флориан реши кое е най-доброто за него. Той иска да спечели Шампионската лига. Мислехме, че сме способни да стигнем по-далеч с този отбор, отколкото успяхме. Флориан видя, че спечелихме Бундеслигата, но триумф в Шампионската лига с Байер може да бъде доста по-труден. Той определено щеше да се присъедини към Реал Мадрид, ако Шаби Алонсо беше направил оферта за него. В момента Алонсо има по-малко власт в Реал Мадрид, отколкото имаше с нас. Флорентино Перес взема решенията за трансфери там, не той", заяви Каро пред Спорт1.

Шаби Алонсо и Флориан Вирц работиха заедно в Леверкузен, записвайки само една загуба във всички турнири през сезон 2023-2024. Германският национал беше трансфериран в Ливърпул през миналото лято.