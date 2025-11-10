Старши треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо: "Трябва да можем да балансираме между добрите и трудните периоди"

Старши треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо не беше особено доволен от равенството 0:0 с Райо Валекано като гост в среща 12-ия кръг на испанското първенство.

"Осъзнаваме ситуацията си. Трябва да можем да балансираме между добрите и трудните периоди. Сезонът е дълъг, изискванията са огромни, но ние се справяме с тях и се подготвяме за тях. Втората половина на мача можеше да се развие и по двата начина. Не отдавам това на емоционални възходи и падения. Стремим се към постоянство в подготовката и манталитета си, защото първенството е постоянна работа от мач на мач", коментира той.

"Това е Реал Мадрид и всички разбираме стандартите, които трябва да спазваме. Все още е ноември и предстои дълъг път. Трябва да бъдем взискателни към себе си, но и да останем благоразумни", добави испанският специалист на пресконференция.

"Белите" са начело в класирането на Ла Лига с 31 точки актив. Отборът обаче не успява да отбележи гол във втори пореден двубой, след като загуби с 0:1 от Ливърпул в Шампионската лига миналата седмица.

"Вярвам, че трябва да продължим да се усъвършенстваме и да се самоанализираме. Не спечелихме всяка битка, но и не загубихме всяка. Беше много напрегнат мач, като Райо играеше много атакуващо. Защитата им се представи много добре през второто полувреме. Не успяхме да я пробием, но Карерас, Милитао, Асенсио и Валверде играха добре в защита, подкрепени от Камавинга. Не ни липсваше интензивност", коментира още Алонсо, цитиран от официалния сайт на Реал Мадрид.