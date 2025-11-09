Реал Мадрид остана само с точка от визитата си на Райо Валекано

Лидерът в класирането на испанското футболно първенство Реал Мадрид стигна само до равенство 0:0 при визитата си на Райо Валекано.

На стадион "Вайекас" гостите от "кралския клуб" показаха лице, което бе много далеч от наложените от тях стандарти и единствено късметът ги спаси от поражение.

Домакините от Райо подходиха много ентусиазирано към градското дерби и особено през втората част имаха достатъчно шансове, за да вземат и трите точки. В 51-вата минута изстрел на Хорхе де Фрутос мина на сантиметри покрай лявата греда, а в 67-мата минута Алваро Гарсия изпрати над вратата топката от чиста позиция.

До края на мача Реал не успя да осъществи никакъв начин и записа втори пореден мач през седмицата без отбелязан гол.

В класирането "белите" остават лидер с 31 точки от 12 мача, но преднината им може да бъде съкратена само на три, ако по-късно днес Барселона победи Селта във Виго.

Райо Валекано пък е на 12-о място с 15 точки.

Мачове от 12-ия кръг на футболното първенство на Испания: Атлетик Билбао - Овиедо Райо 1:0 Валекано - Реал Мадрид 0:0 по-късно днес: Майорка - Хетафе Валенсия - Бетис Селта Виго - Барселона от събота: Жирона - Алавес 1:0 Севиля - Осасуна 1:0 Атлетико Мадрид - Леванте 3:1 Еспаньол - Виляреал 0:2 от петък: Елче - Реал Сосиедад 1:1 В класирането води Реал Мадрид с 31 точки, пред Виляреал с 26, Барселона и Атлетико Мадрид с по 25, Бетис с 19, Еспаньол с 18, Хетафе, Атлетик Билбао със 17 и други.