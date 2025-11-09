Подробно търсене

Реал Мадрид остана само с точка от визитата си на Райо Валекано

Георги Крумов
Райо Валекано и Реал Мадрид завършиха без победител / снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
09.11.2025 19:25
 (БТА)

Лидерът в класирането на испанското футболно първенство Реал Мадрид стигна само до равенство 0:0 при визитата си на Райо Валекано. 

На стадион "Вайекас" гостите от "кралския клуб" показаха лице, което бе много далеч от наложените от тях стандарти и единствено късметът ги спаси от поражение.

Домакините от Райо подходиха много ентусиазирано към градското дерби и особено през втората част имаха достатъчно шансове, за да вземат и трите точки. В 51-вата минута изстрел на Хорхе де Фрутос мина на сантиметри покрай лявата греда, а в 67-мата минута Алваро Гарсия изпрати над вратата топката от чиста позиция.

До края на мача Реал не успя да осъществи никакъв начин и записа втори пореден мач през седмицата без отбелязан гол.

В класирането "белите" остават лидер с 31 точки от 12 мача, но преднината им може да бъде съкратена само на три, ако по-късно днес Барселона победи Селта във Виго.

Райо Валекано пък е на 12-о място с 15 точки.

 

Мачове от 12-ия кръг на футболното първенство на Испания:
  
Атлетик Билбао - Овиедо Райо    1:0
Валекано - Реал Мадрид          0:0

по-късно днес:
Майорка - Хетафе
Валенсия - Бетис
Селта Виго - Барселона 

от събота:
Жирона - Алавес                 1:0
Севиля - Осасуна                1:0
Атлетико Мадрид - Леванте       3:1
Еспаньол - Виляреал             0:2

от петък:
Елче - Реал Сосиедад            1:1

В класирането води Реал Мадрид с 31 точки, пред Виляреал с 26, Барселона и Атлетико Мадрид с по 25, Бетис с 19, Еспаньол с 18, Хетафе, Атлетик  Билбао със 17 и други.

/ГК/

