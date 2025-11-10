Хеттрик на Роберт Левандовски донесе победата на Барселона срещу Селта Виго в Ла Лига

Отборът на Барселона надигра Селта Виго с 4:2 в последния мач от 12-ия кръг на испанската Ла Лига. По този начин каталунците отново излязоха на второ място в класирането, като скъсиха разликата от лидера Реал Мадрид на три точки, като столичани завършиха при нулево равенство с Райо Валекано през уикенда.

Роберт Левандовски вдъхнови Барселона за успеха, като реализира хеттрик - в деветата минута от дузпа, в 38-ата минута и в 73-ата минута с глава. Това бе първото пускане на полския нападател като титуляр от близо месец насам, след като той се контузи в мач на националния тим.

Селта успя да изравни два пъти в мача чрез Серхио Карейра в 12-ата минута и с попадение на испанския национал Борха Иглесиас в 43-ата. Ламин Ямал отново даде аванс на Барса в добавеното време на първата част, след като засече центриране, което бе отклонено от Маркъс Рашфорд, като англичанинът участваше в атаките на всички голове за тима на Ханзи Флик.

Барселона завърши мача с десет човека, тъй като в добавеното време на срещата за втори жълт картон от терена бе отстранен нидерландският национал Френки де Йонг.



Мачове от 12-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Атлетик Билбао - Овиедо Райо 1:0 Валекано - Реал Мадрид 0:0 Майорка - Хетафе 1:0 Валенсия - Бетис 1:1 Селта Виго - Барселона 2:4 от събота: Жирона - Алавес 1:0 Севиля - Осасуна 1:0 Атлетико Мадрид - Леванте 3:1 Еспаньол - Виляреал 0:2 от петък: Елче - Реал Сосиедад 1:1 В класирането води Реал Мадрид с 31 точки, пред Барселона с 28, Виляреал с 26, Атлетико Мадрид с по 25, Бетис с 20, Еспаньол с 18 и други.