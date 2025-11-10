Подробно търсене

Христо Бонински
Хеттрик на Роберт Левандовски донесе победата на Барселона срещу Селта Виго в Ла Лига
Снимка: AP Photo/Lalo R. Villar
Виго,  
10.11.2025 07:07
 (БТА)

Отборът на Барселона надигра Селта Виго с 4:2 в последния мач от 12-ия кръг на испанската Ла Лига. По този начин каталунците отново излязоха на второ място в класирането, като скъсиха разликата от лидера Реал Мадрид на три точки, като столичани завършиха при нулево равенство с Райо Валекано през уикенда.

Роберт Левандовски вдъхнови Барселона за успеха, като реализира хеттрик - в деветата минута от дузпа, в 38-ата минута и в 73-ата минута с глава. Това бе първото пускане на полския нападател като титуляр от близо месец насам, след като той се контузи в мач на националния тим.

Селта успя да изравни два пъти в мача чрез Серхио Карейра в 12-ата минута и с попадение на испанския национал Борха Иглесиас в 43-ата. Ламин Ямал отново даде аванс на Барса в добавеното време на първата част, след като засече центриране, което бе отклонено от Маркъс Рашфорд, като англичанинът участваше в атаките на всички голове за тима на Ханзи Флик. 

Барселона завърши мача с десет човека, тъй като в добавеното време на срещата за втори жълт картон от терена бе отстранен нидерландският национал Френки де Йонг.


Мачове от 12-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Атлетик Билбао - Овиедо Райо    1:0
Валекано - Реал Мадрид          0:0
Майорка - Хетафе                1:0
Валенсия - Бетис                1:1
Селта Виго - Барселона          2:4 

от събота:
Жирона - Алавес                 1:0
Севиля - Осасуна                1:0
Атлетико Мадрид - Леванте       3:1
Еспаньол - Виляреал             0:2

от петък:
Елче - Реал Сосиедад            1:1

В класирането води Реал Мадрид с 31 точки, пред Барселона с 28, Виляреал с 26, Атлетико Мадрид с по 25, Бетис с 20, Еспаньол с 18 и други.

/ХБ/

Свързани новини

09.11.2025 17:04

Атлетик Билбао победи Овиедо в мач от Ла Лига

Атлетик Билбао победи Овиедо с 1:0 у дома в 12-ия кръг на испанското първенство. Испанският национал Нико Уилямс отбеляза единствения гол в 25-ата минута. Атлетик Билбао сложи край на серия от три мача без победа (две загуби и едно равенство) и с
09.11.2025 08:22

Виляреал вкара два гола на Еспаньол и се изкачи на второ място в класирането на Ла Лига

Отборът на Виляреал свърши отлична работа, като си тръгна с трите точки от Барселона, налагайки се над Еспаньол с 2:0 в мач от 12-ия кръг на испанската Ла Лига. Успехът на "жълтата подводница" дойде в края на първото полувреме и в началото на
08.11.2025 19:21

Севиля се върна на победния път в Ла Лига след успех срещу Осасуна

Севиля победи Осасуна с 1:0 у дома в мач от 12-ия кръг на испанската Ла Лига. Андалусийците се върнаха на победния път и прекъснаха серия от три поредни загуби в шампионата. Рубен Варгас отбеляза единствения гол, реализирайки дузпа в 51-ата

