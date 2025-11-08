Подробно търсене

Атлетико Мадрид се наложи над Леванте в среща от Ла Лига

Ива Кръстева
Атлетико Мадрид се наложи над Леванте в среща от Ла Лига
Атлетико Мадрид се наложи над Леванте в среща от Ла Лига
снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
08.11.2025 21:52
 (БТА)

Атлетико Мадрид се наложи над гостуващия Леванте с 3:1 в среща от 12-ия кръг и постигна четвърта поредна победа във футболното първенство на Испания.

След успеха възпитаниците на Диего Симеоне да се изравниха по точки с втория Барселона (по 25), но каталунците са с мач по-малко. Леванте е на 17-а позиция с 9 точки.

Срещата започна с автогол на Адриан де ла Фуенте в 12-ата минута, който даде аванс на домакините. Само девет минути по-късно Мануел Санчес изравни за Леванте с глава след центриране от корнер.

През втората част Антоан Гризман беше точен на два пъти в 61-ата и в 80-ата минути.

В добавеното време Карлос Алварес успя да прати топката във вратата на Ян Облак, но попадението беше отменено заради засада след намеса на системата за видеорбитраж ВАР.

По-рано днес Севиля и Жирона постигнаха минимални победи с 1:0 съответно срещу Осасуна и Алавес.

Мачове от 12-ия кръг на футболното първенство на Испания:
Жирона - Алавес             - 1:0
Севиля - Осасуна            - 1:0
Атлетико Мадрид - Леванте   - 3:1

по-късно днес:
Еспаньол - Виляреал

утре:
Атлетик Билбао - Овиедо
Райо Валекано - Реал Мадрид
Майорка - Хетафе
Валенсия - Бетис
Селта Виго - Барселона

от петък:
Елче - Реал Сосиедад - 1:1

В класирането води Реал Мадрид с 30 точки, пред Барселона и Атлетико Мадрид 
с по 25, Виляреал с 23, Бетис с 19, Еспаньол с 18, Хетафе със 17 и други.

/ИК/

