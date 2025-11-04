Подробно търсене

Кремена Младенова
Овиедо и Осасуна завършиха при равенство в испанската Ла Лига
снимка: AP Photo/Jose Breton
Овиедо,  
04.11.2025 07:47
 (БТА)

Отборите на Овиедо и Осасуна завършиха при равенство - 0:0 в двубоя помежду си от 11-ия кръг на испанската футболна Ла Лига.

Със спечелената точка гостите от Овиедо, които бяха допуснали две загуби в предишните си мачове, събраха 11 точки на 15-а позиция във временното класиране в първенството.

Футболистите на Реал Овиедо са в серия от четири срещи без победа, записаха второ поредно равенство и заемат предпоследното, 19-о място с 8 точки в актива си към момента.

Домакините първи бяха близо до попадение във втората минута на срещата, но мароканското крило Илиас Хайра не успя да се разпише. До края на първото полувреме Анте Будимир и Виктор Муньос пропуснаха възможности за Осасуна.

В 73-ата минута и Абел Бретонес застраши вратата на Овиедо, но до попадение не се стигна.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 11-ия кръг в Ла Лига:

Реал Овиедо - Осасуна          - 0:0

от неделя:
Леванте - Селта Виго           - 1:2
Алавес - Еспаньол              - 2:1
Барселона - Елче               - 3:1
Бетис - Майорка                - 3:0   
            
от събота:   
Реал Мадрид - Валенсия         - 4:0
Виляреал - Райо Валекано       - 4:0
Атлетико Мадрид - Севиля       - 3:0
Реал Сосиедад - Атлетик Билбао - 3:2

от петък:
Хетафе - Жирона                - 2:1

*Във временното класиране води Реал Мадрид с 30 точки, следван от Барселона с 25, Виляреал с 23 и Атлетико Мадрид с 22. Следват Бетис с 19, Еспаньол с 18 и други.

/КМ/

