Синди Лопър призова за смелост на церемонията за въвеждането ѝ в Залата на славата на рокендрола

Синди Лопър превърна изпълнението на песента си True Colors в предизвикателен призив за смелост, а музиката на "Ауткаст", "Саундгардън" и "Уайт страйпс" разтърси театър "Пийкок" в Лос Анджелис в събота вечер по време на церемонията за въвеждането на музикантите в Залата на славата на рокендрола, предаде Асошиейтед прес.

По средата на изпълнението си Лопър извика: "Не се страхувайте!", вдигна юмрук във въздуха и го задържа така, докато музиката спря за дълга драматична пауза. След това към изпълнителката се присъедини британската певица Рей, за да изпеят заедно Time After Time, Аврил Лавин пък се включи в Girls Just Want to Have Fun. Когато Лопър прикани дамите да пеят с нея, рапърките от Salt-N-Pepa, които по-рано вечерта облякоха старите си трицветни якета, за да изпеят Push It при въвеждането им в Залата на славата на рокендрола, излязоха на сцената, танцувайки и се присъединиха към шоуто.

Лопър, облечена в стил "шоугърл", бе въведена в Залата на славата от Чапъл Роан. Според нея Лопър е променила представите за това как една поп звезда може да изглежда, да звучи и да пее, отбелязва Асошиейтед прес.

Синди Лопър изпя куплет от песента With a Little Help From My Friends на новоприетия в Залата на славата на рокендрола Джо Кокър. Заедно с нея пяха Крис Робинсън от "Блек кроус", Теди Суимс и Брайън Адамс. Кокър беше един от изпълнителите, посмъртно номинирани за приемане в Залата на славата на рокендрола, отдадена беше почит и на покойния Крис Корнел от "Саундгардън".

Силата на жените в музиката беше подчертана по-рано вечерта при въвеждането в Залата на славата на Salt-N-Pepa. Шерил "Солт" Джеймс в пламенна реч посвети постиженията на групата на "всяка жена, която е взела микрофона, когато са й казали, че не може". Тя беше придружена на сцената от Сандра "Пепа" Дентън и Дейдра Роупър, известна катоDJ Spinderella.

Джеймс говори и за борбата, която водят, за да си върнат оригиналните записи от "Юнивърсъл мюзик груп". "Индустрията все още не иска да играе честно, но Salt-N-Pepa никога не са се страхували от битки", отбеляза изпълнителката.

Трите излязоха на сцената, за да изпеят поредица от хитове. Започнаха със Shoop, след което преминаха към Let's Talk About Sex, преди "Ен вог" да се присъединят към тях за съвместния им хит What a Man.

Дуото "Ауткаст" не се изяви заедно за първи път от 2016 г., както някои се надяваха, но Андре 3000 и Биг Бой застанаха заедно на сцената, заобиколени от приятели. Те произнесоха благодарствени речи, предаде Асошиейтед прес.

Андре 3000 говори дълго и забавно, като обяви "Аз импровизирам, хора!". Словото завърши със сълзи, когато си спомни, че са тръгнали от мазе в Атланта в началото на 90-те години. "Големите неща започват в малки стаи", каза той.

Андре 3000 не участва в шоуто, но Биг Бой направи бърза обиколка из дискографията на дуото от Атланта. Джанел Моне представи Hey Ya, а Доджа Кет изпълни версия на Ms. Jackson.

В речта за въвеждането на "Ауткаст" в Залата на славата рапърът Доналд Глоувър ги представи като "двама визионери, които превърнаха различията си в династия".

Силни емоции имаше по време на сегмента, посветен на "Саундгардън", който започна с реч на Джим Кери. Актьорът - голям почитател на групата, изглеждаше, че се бори със сълзите си, докато говореше за Корнел, който се самоуби през 2017 г. "Когато човек погледнеше в очите му, сякаш гледаше вечността", каза Кери.

Всички членове на групата, която е смятана за една от първите на гръндж сцената в Сиатъл, отдадоха почести на Крис Корнел.

Една от дъщерите му - Лилиан, говори от негово име, а другата, Тони, изпя версия на песента Fell on Black Days. "Много съм щастлива, че той имаше възможност да прави музика с приятелите си", каза Лилиан Корнел на церемонията.

Басистът Хиро Ямамото беше сред малкото, които заговориха за политика от сцената. "Благодаря на родителите си, чиято история е на американски граждани, които са били арестувани и изпратени в лагери по време на Втората световна война, само защото са японци", каза той и думите му бяха посрещнати с едни от най-силните овации за вечерта, отбелязва Асошиейтед прес. "Това се отрази много на живота ми и все още има силно влияние днес. Нека не добавяме още една такава история".

Очакваното от някои фенове събиране на "Уайт страйпс" не се състоя. Въпреки това, тяхното въвеждане в Залата на славата на рокеднрола беше едно от най-важните събития на вечерта. Дуото Twenty One Pilots разтърси залата с версия на Seven Nation Army, а Оливия Родриго и Фейст изпълниха акустичен вариант на We're Gonna Be Friends.

Рок легендата от Детройт Иги Поп разказа спомените си от първата си среща с "Уайт страйпс". "Симпатични деца, ще стигнат далеч", казал си Иги Поп тогава. "И те го направиха".

Барабанистката Мег Уайт, която води много уединен живот след разпадането на дуото през 2011 г., не се появи на церемонията, но Джак Уайт каза, че бившата му съпруга е помогнала да напише речта, която произнесе на церемонията.

Той почти се разплака няколко пъти, докато разказваше историята, подобна на тази за Адам и Ева, за "момчето и момичето", които заедно сътвориха магия, "знаейки, че са я споделили и накарали и друг човек да почувства нещо".

Стиви Уондър постави началото на шоуто със сегмент, отдаващ почит покойния музикант и продуцент Слай Стоун. Церемонията беше излъчвана на живо по "Дисни плюс". Редактирана версия ще бъде показана от Ей Би Си на 1 януари.

Стоун, който беше въведен в Залата през 1993 г., почина на 9 юни т.г. Брайън Уилсън от "Бийч бойс", който си отиде от този свят два дни по-късно, беше почетен от Елтън Джон. Той излезе на сцената в края на шоуто, за да изпее God Only Knows на "Бийч бойс".

Мик Флийтуд от "Флийтуд Мак" въведе в Залата на славата на рокеднрола "Бед къмпани", наричайки британската група, основана от Пол Роджърс и Мик Ралфс през 1973 г., "легенди на класическия рок".

Роджърс трябваше да пропусне церемонията поради здравословни проблеми, а Ралфс почина по-рано тази година. Барабанистът Саймън Кърк беше единственият член на групата, който се качи на сцената на театъра "Пийкок". Към него се присъедини специално сформирана супергрупа, с която изпълниха Feel Like Makin' Love и Can't Get Enough.

Покойният певец и композитор Уорън Зевън беше въведен в Залата на славата от Дейвид Летърман, негов приятел и голям почитател. Той редовно канеше Зевън в шоуто си по Ен Би Си. Певецът и композитор почина от рак през 2002 г.

"Уорън Зевън е в моята Зала на славата на рокендрола", каза Летърман. "Всъщност, в собственото си крило".