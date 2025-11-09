Байерн Мюнхен влиза в паузата със смесени емоции след края на серията от 16 последователни победи, сигурен е треньорът на "червените" Венсан Компани

Лидерът в Първа Бундеслига Байерн Мюнхен влиза в международната пауза със смесени емоции, след като серията на отбора от 16 поредни победи във всички турнири приключи с равенството 2:2 срещу Унион Берлин в събота. Треньорът на германския шампион Венсан Компани остана недоволен от футболистите за първи път през сезона.

"Не бяхме в мача през първото полувреме и тогава не се представихме достатъчно добре. Става въпрос за детайли, а силата на Унион от статични положения е добре позната. Последните 60 минути не бяха лошо представяне от наша страна, въпреки че Унион винаги беше заплаха за нас. Трябва да признаем, че Унион игра на ниво. Очаквах точно това и се подготвяхме за тази среща в продължение на три дни", коментира белгиецът пред медиите.

Байерн е начело в класирането с шест точки аванс пред РБ Лайпциг след 10 изиграни мача. На 22 ноември "червените" са домакини на Фрайбург след паузата за двубоите на националните отбори.