Александър Тунчев: "Спечелихме с дисциплина и себераздаване"

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев остана доволен от дисциплината и себераздаването при победата с 3:2 срещу Лудогорец в мач от 15-ия кръг на efbet Лига.

"Дисциплина и голяма себераздаване. Това казах на момчетата преди самия мач, че днес трябва да бъдем много дисциплинирани. Трябва да си помагаме вътре, когато някой сгреши, друг да помогне да му покрие грешката. Радвам се, че успяхме да го направим", каза Тунчев.

"Говорихме страшно много. Казах, че не трябва да оставяме дори за секунда Чочев свободен в наказателното поле. Той намира много добре празните пространства. Въпреки всичко не успяхме да му противодействаме по най-добрия начин.

Със сигурност тази победа ще ни даде някакво спокойствие, но не трябва да ни успокоява. С ЦСКА също направихме победа и след това следващите два мача, които изиграхме вкъщи, загубихме. Неприятното през този сезон е тенденцията, че вкъщи не успяваме да вземем точки, а навън го правим. Трябва да променим това нещо, за да започнем вкъщи да печелим мачове, ако искаме да се изкачим нагоре в класирането", каза още Александър Тунчев.