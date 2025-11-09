Дни на турската култура организира "Двореца" в Балчик на 22 и 23 ноември

В държавен културен институт "Културен център "Двореца" – Балчик ще се проведат Дни на турската култура под мотото "Посоки Турция" на 22 и 23 ноември, съобщават оттам. Събитието се осъществява с участието на културни институции от страната и с активната подкрепа на гостите и партньорите на инициативата.

Сред първите участници се включва Народно читалище "Мевляна – 2012", наследник на едно от най-старите читалища в региона, създадено в началото на XX век и носило имената "Териаки" и "Назъм Хикмет". В него съжителстват традициите на българи, турци и татари – общности, които споделят обща история, поминък и културна памет.

Благодарение на доброволци и дарители читалището поддържа библиотека с над 4500 книги, а неговата най-голяма гордост е етнографската експозиция "До прага е любов, нататък – свят", представяща носии и предмети от бита на трите етноса. В рамките на събитието гостите ще видят песни, стихове, поговорки и танци на български и турски език, отбелязват организаторите.

Към участниците се присъединява и читалище "Неофит Рилски – 1942" от село Чернолик, област Силистра, което ще представи ревю на традиционни носии, обичая къносване и турски танц.

Читалището е активен партньор в множество национални и международни инициативи. По покана на Института по етнография и фолклористика с Етнографски музей при БАН културната институция участва в европейския проект "Ислямът, това е също нашата история" по програма "Култура" на Европейската комисия.

По покана на Турската национална телевизия TRT – Анкара формацията се включва в Международния фестивал „Денят на детето“, а в България читалището ежегодно е част от Националния фестивал на турския фолклор. То работи и съвместно със Сдружение BIZ и катедра "Турски език и литература" при Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".

И двете читалища са пример за успешното съхранение на местните традиции, за приемственост между поколенията и за създаване на културни мостове между различни общности, отбелязват от "Двореца".

Дните на турската култура "Посоки Турция" са част от програмата "Балчик – сцена на световните култури" и ще предложат автентичен поглед към обичаи, език, изкуство и духовност, по която през месец октомври бе почетена испанската култура.